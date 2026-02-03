Vuelta a clases: comercios sanjuaninos lanzan kits escolares por menos de $19 mil

Luis Astudillo, encargado de Multimundo, explicó en diálogo con sanjuan8.com que han diseñado propuestas tanto para el nivel primario como secundario con precios competitivos. "Por menos de 19 mil pesos las familias pueden armar un combo escolar con cuaderno incluido", señaló el referente.

mochilas 1

A continuación, el detalle de los precios que integran estas canastas económicas: