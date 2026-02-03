"
Vuelta a clases: comercios sanjuaninos lanzan kits escolares por menos de $19 mil

Ante la cercanía del inicio de clases, un comercio presentó una propuesta económica para primaria y secundaria. Los detalles de la canasta que busca ganarle a la inflación.

Con la cuenta regresiva para la vuelta a las aulas, la preocupación por el costo de los útiles escolares crece entre las familias sanjuaninas. Sin embargo, algunos comercios del centro ya ofrecen alternativas de canastas escolares súper económicas que permiten equipar a los alumnos con los elementos esenciales sin superar los $19.000.

Luis Astudillo, encargado de Multimundo, explicó en diálogo con sanjuan8.com que han diseñado propuestas tanto para el nivel primario como secundario con precios competitivos. "Por menos de 19 mil pesos las familias pueden armar un combo escolar con cuaderno incluido", señaló el referente.

mochilas 1

A continuación, el detalle de los precios que integran estas canastas económicas:

Combo Nivel Primaria ($18.168,90)

  • Cuaderno: $6.199,90

  • Mochila: $6.299,90

  • Cartuchera: $649,95

  • Lápices de colores (largos): $599,90

  • Lápiz negro: $59,95

  • Lapicera borrable: $599,90

  • Set geométrico y tijera: $629,90 y $319,90 respectivamente

  • Otros: Incluye goma ($69,90), corrector ($449,90), plasticola ($289,90) y un pack de 10 lapiceras ($1.999,90).

Combo Nivel Secundaria ($18.768,85)

  • Mochila: $11.599,90

  • Cuaderno: $1.599,90

  • Cartuchera: $999,90

  • Elementos de escritura: Lapicera ($149,90), lápiz negro ($59,95) y pack x10 lapiceras ($1.999,90).

  • Útiles básicos: Goma ($69,90), corrector ($449,90), plasticola ($289,90), set geométrico ($629,90) y tijera ($319,90).

Estas opciones buscan brindar un respiro a la economía familiar en un contexto de alta demanda estacional, asegurando que los chicos cuenten con lo básico para comenzar las clases.

