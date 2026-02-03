Con la cuenta regresiva para la vuelta a las aulas, la preocupación por el costo de los útiles escolares crece entre las familias sanjuaninas. Sin embargo, algunos comercios del centro ya ofrecen alternativas de canastas escolares súper económicas que permiten equipar a los alumnos con los elementos esenciales sin superar los $19.000.
Vuelta a clases: comercios sanjuaninos lanzan kits escolares por menos de $19 mil
Ante la cercanía del inicio de clases, un comercio presentó una propuesta económica para primaria y secundaria. Los detalles de la canasta que busca ganarle a la inflación.