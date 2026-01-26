Un intento de robo terminó con un detenido gracias a la rápida reacción de la víctima y el posterior despliegue de la Comisaría 5°. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Barrio San Judas Tadeo, donde un joven de 23 años fue blanco de la delincuencia mientras realizaba una compra.
Un joven persiguió a un ladrón que intentó robarle la bicicleta en un kiosco
El delincuente fue interceptado por la policía en un asentamiento cercano tras haber arrojado el rodado en la huida. El sujeto, de 33 años, será juzgado por Flagrancia.