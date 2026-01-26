Un joven persiguió a un ladrón que intentó robarle la bicicleta en un kiosco

El damnificado había dejado su bicicleta rodado 29 marca Olmo estacionada en la puerta de un maxi kiosco. En ese momento, un sujeto identificado como Olivera, de 33 años, aprovechó el descuido e intentó sustraer el vehículo.

Sin embargo, el joven advirtió la maniobra y comenzó a perseguir al delincuente. Al verse acorralado y a los pocos metros, el ladrón arrojó la bicicleta al suelo para facilitar su escape a pie.