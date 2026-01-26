"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > joven

Un joven persiguió a un ladrón que intentó robarle la bicicleta en un kiosco

El delincuente fue interceptado por la policía en un asentamiento cercano tras haber arrojado el rodado en la huida. El sujeto, de 33 años, será juzgado por Flagrancia.

Un intento de robo terminó con un detenido gracias a la rápida reacción de la víctima y el posterior despliegue de la Comisaría 5°. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Barrio San Judas Tadeo, donde un joven de 23 años fue blanco de la delincuencia mientras realizaba una compra.

El damnificado había dejado su bicicleta rodado 29 marca Olmo estacionada en la puerta de un maxi kiosco. En ese momento, un sujeto identificado como Olivera, de 33 años, aprovechó el descuido e intentó sustraer el vehículo.

Sin embargo, el joven advirtió la maniobra y comenzó a perseguir al delincuente. Al verse acorralado y a los pocos metros, el ladrón arrojó la bicicleta al suelo para facilitar su escape a pie.

Te puede interesar...

Tras el alerta, personal policial inició una recorrida por la zona y logró capturar al sospechoso en el interior del Asentamiento Río San Juan (Lote N° 10).

Por orden del Ayte. Fiscal, el Dr. Eder Martín, se dio inicio al procedimiento de Flagrancia. Olivera quedó alojado en la sede policial y será juzgado en los próximos días bajo esta modalidad por el intento de hurto.

Temas

Te puede interesar