Le robó el celular y se transfirió $800 mil: violento ataque y detención

Según el relato de la víctima, un hombre de 30 años, la mujer identificada como Ponce (29) le arrebató el teléfono celular con un objetivo claro: realizar una transferencia bancaria. Sin consentimiento alguno, la sospechosa logró enviarse la suma de $800.000 pesos a un alias externo y se negó rotundamente a devolver el dinero, alegando que se trataba de un "error" de la víctima.

Al arribar al lugar tras un llamado de emergencia, los efectivos policiales se encontraron con una escena violenta: Ponce estaba agrediendo al hombre con golpes de puño y rasguños en los brazos. Testigos presenciales confirmaron que la mujer no solo lo golpeó e insultó, sino que también le rompió la remera durante el forcejeo.