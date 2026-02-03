"
Le robó el celular y se transfirió $800 mil: violento ataque y detención

Una mujer de 29 años fue capturada en calle Chile y Entre Ríos tras desvalijar la cuenta bancaria de un hombre y agredirlo físicamente para no devolver el dinero.

Una situación de extrema violencia terminó con una mujer detenida en las inmediaciones de calle Chile y Entre Ríos, en el departamento Capital. El episodio, que comenzó con una estafa económica, derivó en una agresión física que requirió la intervención inmediata de la policía.

Según el relato de la víctima, un hombre de 30 años, la mujer identificada como Ponce (29) le arrebató el teléfono celular con un objetivo claro: realizar una transferencia bancaria. Sin consentimiento alguno, la sospechosa logró enviarse la suma de $800.000 pesos a un alias externo y se negó rotundamente a devolver el dinero, alegando que se trataba de un "error" de la víctima.

Al arribar al lugar tras un llamado de emergencia, los efectivos policiales se encontraron con una escena violenta: Ponce estaba agrediendo al hombre con golpes de puño y rasguños en los brazos. Testigos presenciales confirmaron que la mujer no solo lo golpeó e insultó, sino que también le rompió la remera durante el forcejeo.

La detenida quedó vinculada a una causa por hurto, amenazas y lesiones en concurso real. Por disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Alejandro Solera, se dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia, donde la mujer deberá responder por el ataque y el robo de los fondos.

