Una situación de extrema violencia terminó con una mujer detenida en las inmediaciones de calle Chile y Entre Ríos, en el departamento Capital. El episodio, que comenzó con una estafa económica, derivó en una agresión física que requirió la intervención inmediata de la policía.
Le robó el celular y se transfirió $800 mil: violento ataque y detención
Una mujer de 29 años fue capturada en calle Chile y Entre Ríos tras desvalijar la cuenta bancaria de un hombre y agredirlo físicamente para no devolver el dinero.