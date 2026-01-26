La joven rusa negó ser víctima y complicó la causa por la secta en Bariloche

image

Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal, estas manifestaciones encajan en el patrón típico de las organizaciones coercitivas. El fiscal general Fernando Arrigo explicó que el grupo operaba bajo una estructura de aislamiento, control y manipulación psicológica, lo que explicaría la negativa de la mujer a reconocerse como víctima.

La alerta que activó la causa

El expediente se inició a partir de una denuncia del personal de salud de un hospital de Bariloche. Durante los controles prenatales, médicos y enfermeros advirtieron que la joven se encontraba en un evidente estado de sometimiento.

Según consta en la causa, las mujeres que la acompañaban respondían por ella, impedían el diálogo directo con los profesionales y controlaban cada interacción, lo que motivó la activación del protocolo por trata de personas.

La situación se agravó tras el parto por cesárea. Las acompañantes intentaron inscribir al recién nacido con el apellido de Konstantin Rudnev, alegando que era el padre. La maniobra fue rechazada por la institución médica y quedó documentada en el expediente judicial.

La hipótesis de la ciudadanía

Para los investigadores, el interés de la organización en el bebé no fue casual. La principal hipótesis sostiene que el objetivo era inscribir al niño como hijo de Rudnev para facilitarle el acceso a la ciudadanía argentina y, a partir de allí, obtener beneficios migratorios en otros países de la región.

“Rudnev quería anotar al niño como hijo y darle su apellido”, explicó el fiscal Arrigo, quien además advirtió sobre la posible participación de abogados con alto poder económico detrás de la estructura.

La fiscalía sostiene que el plan buscaba rearmar la organización fuera de Europa, aprovechando un esquema legal que le permitiera mayor movilidad y resguardo en Sudamérica.

Quién es Konstantin Rudnev

Rudnev está señalado como el líder de Ashram Shambala, una organización fundada en 1989 en Siberia, bajo la fachada de una comunidad de yoga y esoterismo. En 2013, fue condenado en Rusia a 11 años de prisión por delitos sexuales y prácticas coercitivas contra seguidores, algunos de ellos menores de edad.

Tras cumplir su condena, se habría fugado de Montenegro y reorganizado su red en Argentina. En marzo de 2025 fue detenido en el aeropuerto de Bariloche junto a varias mujeres de su entorno, luego de una serie de allanamientos en distintas viviendas.

Durante los procedimientos, se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos, raciones de comida controladas y elementos de encierro, que para la fiscalía prueban el funcionamiento de una organización criminal y no solo de una secta.

Actualmente, Rudnev se encuentra detenido, aunque fue beneficiado con prisión domiciliaria por razones de salud. La medida fue apelada por la fiscalía, que advierte riesgo procesal.

Mientras tanto, la Justicia Federal de Río Negro avanza hacia la etapa final de la instrucción, con el análisis del material secuestrado y la definición de la situación procesal de los 21 imputados.