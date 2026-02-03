"
¿Cuánto dinero representa el aumento que da ANSES a los jubilados en febrero?

ANSES aplicó un aumento del 2,85% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con bono incluido, la mínima supera los $429.000 y se mantienen reintegros por compras.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,85% en jubilaciones, pensiones y prestaciones familiares que rige desde febrero de 2026, en línea con la fórmula de movilidad por inflación.

En enero, el haber mínimo fue de $349.299,32, que junto al bono mensual de $70.000 elevó el ingreso de bolsillo a $419.299,32. Con la nueva actualización, el haber mínimo sube $9.955,03 y pasa a $359.254,35. Sumado el bono extraordinario, los jubilados que cobran la mínima percibirán $429.254,35.

Montos de ANSES en febrero 2026

Los valores detallados incluyen el bono de $70.000, en los casos que corresponde:

  • Jubilación mínima: $429.254,35

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

  • Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.478,05

  • Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por hijo

  • AUH por hijo con discapacidad: $420.354

  • Asignación por Hijo (primer rango): $64.554

  • Asignación por Hijo con discapacidad (primer rango): $210.186

El calendario de pagos comenzará el lunes 9 de febrero, con los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 0.

Además del aumento por movilidad y el bono para los haberes más bajos, continúa vigente un programa de reintegros por compras con tarjeta de débito que puede representar hasta $120.000 adicionales en el mes.

Las medidas fueron ratificadas por el Ministerio de Capital Humano y se aplican de forma automática, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni modificaciones en el cronograma habitual de pagos.

Reintegro de hasta $120.000

Durante febrero sigue activo el esquema de devolución de dinero por consumos con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.

El beneficio reintegra un porcentaje de los gastos realizados en comercios adheridos, con un tope mensual de hasta $120.000 por titular. La acreditación se realiza automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra el haber.

