¿Cuánto dinero representa el aumento que da ANSES a los jubilados en febrero?

Los valores detallados incluyen el bono de $70.000, en los casos que corresponde:

Jubilación mínima: $429.254,35

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.478,05

Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por hijo

AUH por hijo con discapacidad: $420.354

Asignación por Hijo (primer rango): $64.554

Asignación por Hijo con discapacidad (primer rango): $210.186

El calendario de pagos comenzará el lunes 9 de febrero, con los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 0.

Además del aumento por movilidad y el bono para los haberes más bajos, continúa vigente un programa de reintegros por compras con tarjeta de débito que puede representar hasta $120.000 adicionales en el mes.

Las medidas fueron ratificadas por el Ministerio de Capital Humano y se aplican de forma automática, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni modificaciones en el cronograma habitual de pagos.

Reintegro de hasta $120.000

Durante febrero sigue activo el esquema de devolución de dinero por consumos con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.

El beneficio reintegra un porcentaje de los gastos realizados en comercios adheridos, con un tope mensual de hasta $120.000 por titular. La acreditación se realiza automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra el haber.