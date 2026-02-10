Minería y alianzas: Orrego se reunió con el cónsul alemán en Mendoza

“Necesitamos conectar nuestras empresas alemanas con provincias como San Juan para asegurar material crítico y no depender de otros países”, expresó Vollmer, en referencia a la política de diversificación de proveedores que impulsa Alemania.

Desde la delegación alemana señalaron que la relación entre ambos territorios se proyecta como una “simbiosis productiva”, basada en la complementariedad entre los recursos naturales sanjuaninos y el desarrollo tecnológico e industrial europeo.

En ese sentido, remarcaron que San Juan aparece como un socio estratégico clave dentro del Cono Sur, no solo por su potencial minero, sino también por su marco institucional y su proyección a largo plazo. Vollmer, quien ya mantuvo encuentros previos con el gobernador, confirmó que regresará a la provincia para dar seguimiento a los compromisos asumidos y continuar trabajando en la agenda común.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de reuniones forman parte de una política activa de apertura internacional, orientada a atraer inversiones, generar empleo y fortalecer el perfil productivo de San Juan.