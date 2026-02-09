El gobernador Orrego respaldó la reforma laboral que propone Milei

Con respecto a otros temas consultados, el primer mandatario provincial explicó que, se confirmó la firma de una adenda con Vialidad Nacional que permitirá avanzar en mejoras sobre la Ruta Nacional 20 y la Ruta 150. Según detalló, los trabajos serán financiados con fondos mineros y recursos provinciales, lo que permitirá sostener la inversión en infraestructura estratégica para la provincia.

En el área de Salud, el gobernador adelantó que el Ejecutivo trabaja para inaugurar durante este año dos hospitales, además de los consultorios externos del Hospital Rawson. A estas obras se suman el Instituto Odontológico y nuevas intervenciones en el Hospital Marcial Quiroga, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y ampliar la atención a los sanjuaninos.

Finalmente, Orrego se refirió a las tareas realizadas en la Avenida de Circunvalación, donde ya se ejecutaron distintas obras de mejora. No obstante, aclaró que las próximas decisiones dependerán de la aprobación de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, adelantó que el próximo paso será avanzar con el plan de iluminación en ese importante corredor vial.