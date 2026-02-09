"
El gobernador Orrego respaldó la reforma laboral que propone Milei

En rueda de prensa, el gobernador explicó que la actual legislación es del 1974 y que es momento de modificarla.

En una rueda de prensa, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a diversos temas de actualidad provincial y nacional, entre ellos la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei, además de importantes anuncios vinculados a infraestructura vial y sanitaria en San Juan.

Al ser consultado sobre la reforma laboral, Orrego sostuvo que “la Argentina es inexorable porque tiene que ir hacia una modernización de la reforma laboral”, y remarcó que la legislación vigente data del año 1974. En ese sentido, afirmó que el objetivo de los cambios propuestos es actualizar el sistema para adaptarlo a las nuevas realidades del mercado de trabajo.

“Lo que hace la reforma es venir a modernizar para que tengamos más posibilidades”, explicó el mandatario, y aclaró que la iniciativa no busca precarizar el empleo, sino facilitar la creación de puestos de trabajo en un contexto económico complejo.

Con respecto a otros temas consultados, el primer mandatario provincial explicó que, se confirmó la firma de una adenda con Vialidad Nacional que permitirá avanzar en mejoras sobre la Ruta Nacional 20 y la Ruta 150. Según detalló, los trabajos serán financiados con fondos mineros y recursos provinciales, lo que permitirá sostener la inversión en infraestructura estratégica para la provincia.

En el área de Salud, el gobernador adelantó que el Ejecutivo trabaja para inaugurar durante este año dos hospitales, además de los consultorios externos del Hospital Rawson. A estas obras se suman el Instituto Odontológico y nuevas intervenciones en el Hospital Marcial Quiroga, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y ampliar la atención a los sanjuaninos.

Finalmente, Orrego se refirió a las tareas realizadas en la Avenida de Circunvalación, donde ya se ejecutaron distintas obras de mejora. No obstante, aclaró que las próximas decisiones dependerán de la aprobación de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, adelantó que el próximo paso será avanzar con el plan de iluminación en ese importante corredor vial.

