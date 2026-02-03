El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lideró el primer encuentro de trabajo junto a la totalidad de sus ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial en lo que va del año. La reunión sirvió para establecer las prioridades de la gestión y reafirmar los pilares estratégicos del plan de gobierno para este 2026.
Orrego encabezó la primera reunión de gabinete del 2026
El mandatario provincial se reunió con ministros y secretarios para definir la hoja de ruta del año. El foco estuvo puesto en la gestión de cercanía y la eficiencia del Estado.