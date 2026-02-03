"
Orrego encabezó la primera reunión de gabinete del 2026

El mandatario provincial se reunió con ministros y secretarios para definir la hoja de ruta del año. El foco estuvo puesto en la gestión de cercanía y la eficiencia del Estado.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lideró el primer encuentro de trabajo junto a la totalidad de sus ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial en lo que va del año. La reunión sirvió para establecer las prioridades de la gestión y reafirmar los pilares estratégicos del plan de gobierno para este 2026.

Durante el cónclave, Orrego subrayó la necesidad de sostener una gestión cercana a la ciudadanía. Según se informó oficialmente, el equipo de gobierno trabajará bajo la premisa de la escucha activa para detectar y resolver las demandas de la comunidad mediante el esfuerzo articulado de todas las áreas estatales.

Los ejes del encuentro:

  • Planificación anual: Se analizó exhaustivamente la agenda de trabajo que marcará el ritmo del Ejecutivo durante los próximos meses.

  • Fortalecimiento institucional: El gobernador instó a su equipo a consolidar un Estado presente, responsable y orientado a resultados.

  • Transformación social: Se ratificó el compromiso de impulsar acciones que impacten positivamente en la realidad cotidiana de los sanjuaninos.

El encuentro concluyó con un fuerte llamado a la unidad y al trabajo en equipo como herramienta indispensable para cumplir los objetivos trazados para este nuevo período administrativo.

