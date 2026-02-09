Con foco en el empleo y la producción, Orrego recibió a la cúpula de Arcor

Apoyo a la producción local

Durante la reunión, ambas partes dialogaron sobre la situación actual de las plantas que la firma posee en la provincia y los proyectos previstos para los próximos años. En ese marco, los directivos ratificaron la voluntad de la empresa de seguir apostando por San Juan como polo productivo estratégico.

Desde Arcor destacaron especialmente el compromiso y la calidad del recurso humano local, señalando que los trabajadores sanjuaninos permiten alcanzar altos niveles de productividad y sostener bajos índices de ausentismo. Además, remarcaron que las plantas radicadas en la provincia se encuentran entre las de mejor rendimiento dentro de la estructura nacional de la compañía.

Desarrollo, empleo y futuro

Para el Gobierno provincial, este tipo de encuentros forma parte de una estrategia orientada a consolidar el perfil productivo de San Juan, fortalecer el empleo y promover inversiones en el sector agroindustrial. Desde el entorno oficial destacaron que la articulación con empresas líderes como Arcor resulta clave para sostener el crecimiento económico, generar valor agregado y potenciar las economías regionales.

La reunión dejó como saldo un respaldo mutuo entre el sector público y privado, con el foco puesto en mantener y ampliar el desarrollo productivo en la provincia.