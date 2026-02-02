Orrego afirmó que busca un sistema "más democrático y menos costoso"
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a poner en agenda la reforma del Código Electoral provincial y aseguró que el objetivo es construir un sistema más democrático, sencillo y menos oneroso, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
En una rueda de prensa realizada este lunes 2 de febrero, el mandatario fue consultado sobre los plazos y el alcance de la iniciativa. Si bien evitó precisar una fecha concreta, dejó en claro que la reforma avanzará durante su gestión, aun en un contexto legislativo adverso. “Modificar la ley tiene que ser una realidad”, afirmó.
Orrego reconoció que actualmente no cuenta con los votos necesarios para lograr una aprobación inmediata en la Cámara de Diputados, pero sostuvo que eso no frena el proceso. “No tengo el número entero como para decir ‘lo podemos hacer ya’, pero tiene que darse una discusión seria y responsable”, señaló.
Uno de los puntos más críticos de su exposición estuvo dirigido al Sistema de Participación Ampliada y Democrática, conocido como Ley de Lemas, al que calificó como un esquema atrasado. En ese sentido, sostuvo que la normativa vigente respondió a intereses partidarios concretos y que hoy resulta necesario un recambio. “Un partido político definió una ley porque tenía un interés. Tiene que haber un cambio”, remarcó.
El gobernador subrayó que la reforma no debe responder a una conveniencia circunstancial ni a un espacio político determinado. “No quiero una ley hecha a medida del gobierno de turno, ni de una persona. Tiene que ser una ley para el futuro”, enfatizó.
En ese marco, puso el foco en el rol del Poder Legislativo provincial. Consideró que serán los diputados quienes deberán analizar y consensuar una alternativa superadora. “Debe haber un estudio profundo y una consideración de los legisladores, que son los verdaderos representantes de la gente”, indicó.
Orrego insistió en que el camino debe conducir a otro sistema electoral, con reglas claras, comprensibles para el electorado y con un menor impacto económico para el Estado. La iniciativa, adelantó, volverá a ser presentada en la Cámara de Diputados como parte de una discusión institucional de fondo.