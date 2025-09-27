"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Martín

Martín: "En nuestra gestión la educación es el centro de las prioridades"

En la Escuela Normal de Jáchal se entregaron 244 computadoras a maestros de Jáchal e Iglesia. El plan provincial ya alcanzó a tres departamentos y beneficiará a más de 5.000 docentes.

La Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, en el departamento de Jáchal, fue escenario este viernes de una nueva entrega de computadoras del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, que impulsa el Gobierno de San Juan. En esta oportunidad, 176 maestros de Jáchal y 68 de Iglesia recibieron sus notebooks.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Fabián Martín, acompañado por la secretaria de Educación, Mariela Lueje. La distribución forma parte de un plan que ya llegó a Calingasta y Sarmiento —con un total de 350 equipos entregados— y que continuará en Valle Fértil, San Martín y Angaco. En total, la iniciativa alcanzará a más de 5.000 docentes en toda la provincia.

image

Te puede interesar...

El gobernador ha dicho siempre que gobernar es tomar decisiones sobre las prioridades y esta gestión ha puesto el eje central en la educación”, afirmó Martín durante el acto, al tiempo que destacó el rol docente como “motor que impulsa el futuro de niños y jóvenes”.

En la misma línea, Lueje transmitió el saludo de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y subrayó: “El gobernador prometió que la educación sería prioridad y lo está demostrando con hechos. Es una nueva forma de hacer política: prometer y cumplir. Y se está haciendo con recursos propios y gracias al esfuerzo de todos”.

El programa, que depende de los ministerios de Educación y de Economía, Finanzas y Hacienda, no solo incluye la entrega de equipos, sino también la implementación de EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa). Se trata de la primera plataforma provincial en el país en incorporar inteligencia artificial para la gestión educativa.

image

A la par, se desarrolla un proceso de formación continua para docentes y equipos directivos, que abarca el uso de dispositivos, el manejo de plataformas digitales, la optimización de datos y la aplicación de IA en el ámbito educativo. El objetivo es garantizar un proceso sostenido de modernización y transformación educativa.

La adquisición de los equipos fue realizada junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó los procesos de compra para asegurar transparencia y eficiencia.

Además, el plan contempla la compra de 25.000 netbooks para estudiantes de 5° y 6° grado de escuelas primarias y la provisión de licencias Microsoft, adquiridas a partir de ahorros generados en las gestiones de adquisición.

Temas

Te puede interesar