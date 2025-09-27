Martín: "En nuestra gestión la educación es el centro de las prioridades"

“El gobernador ha dicho siempre que gobernar es tomar decisiones sobre las prioridades y esta gestión ha puesto el eje central en la educación”, afirmó Martín durante el acto, al tiempo que destacó el rol docente como “motor que impulsa el futuro de niños y jóvenes”.

En la misma línea, Lueje transmitió el saludo de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y subrayó: “El gobernador prometió que la educación sería prioridad y lo está demostrando con hechos. Es una nueva forma de hacer política: prometer y cumplir. Y se está haciendo con recursos propios y gracias al esfuerzo de todos”.

El programa, que depende de los ministerios de Educación y de Economía, Finanzas y Hacienda, no solo incluye la entrega de equipos, sino también la implementación de EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa). Se trata de la primera plataforma provincial en el país en incorporar inteligencia artificial para la gestión educativa.

image

A la par, se desarrolla un proceso de formación continua para docentes y equipos directivos, que abarca el uso de dispositivos, el manejo de plataformas digitales, la optimización de datos y la aplicación de IA en el ámbito educativo. El objetivo es garantizar un proceso sostenido de modernización y transformación educativa.

La adquisición de los equipos fue realizada junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó los procesos de compra para asegurar transparencia y eficiencia.

Además, el plan contempla la compra de 25.000 netbooks para estudiantes de 5° y 6° grado de escuelas primarias y la provisión de licencias Microsoft, adquiridas a partir de ahorros generados en las gestiones de adquisición.