"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Cayo

Cayó "Samuelito", sospechoso de asaltar a dos taxistas en Santa Lucía

La Policía detuvo a Samuel Amir “Tano” Muñoz Flores, acusado de dos robos a mano armada contra taxistas en Santa Lucía. Incautaron celulares y ropa usada en los atracos.

Un joven con amplio prontuario por delitos contra la propiedad fue detenido en el barrio Noroeste de Santa Lucía, acusado de haber participado en dos robos a mano armada contra choferes de taxis en días consecutivos.

image

El sospechoso fue identificado como Samuel Amir Muñoz Flores, conocido en el ambiente delictivo como “Tano” o “Samuelito”. Su arresto se concretó este viernes en un operativo encabezado por la Subcomisaría Santa Lucía Este, al mando del comisario Fernando Olivera, con directivas de la fiscal coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica.

Te puede interesar...

Las investigaciones comenzaron luego de que dos choferes de la empresa Remis Oeste denunciaran haber sido asaltados los días 23 y 24 de septiembre, en ambos casos en viajes con destino final al barrio Noroeste. Según las denuncias, los trabajadores fueron abordados por dos sujetos que, bajo amenazas y exhibiendo armas, los despojaron de dinero y pertenencias.

image

La modalidad y la cercanía temporal de los hechos encendieron las alarmas de la Policía, que puso bajo la lupa a Muñoz Flores, un joven con reiteradas detenciones previas por delitos similares.

Durante los allanamientos en el marco de la investigación, los efectivos incautaron siete teléfonos celulares —que se presume serían robados— y la ropa presuntamente utilizada en los atracos, entre ellas un buzo negro con capucha señalado por las víctimas.

Las fuentes consultadas explicaron que estos elementos serán peritados para fortalecer la causa. Mientras tanto, Muñoz Flores quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.

Un cómplice prófugo

Si bien los investigadores desplegaron tareas para dar con el presunto cómplice del “Tano”, hasta el momento no lograron ubicarlo. No obstante, la fiscalía mantiene abierta la línea investigativa para dar con el segundo sospechoso.

Temas

Te puede interesar