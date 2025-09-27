Cayó "Samuelito", sospechoso de asaltar a dos taxistas en Santa Lucía

Las investigaciones comenzaron luego de que dos choferes de la empresa Remis Oeste denunciaran haber sido asaltados los días 23 y 24 de septiembre, en ambos casos en viajes con destino final al barrio Noroeste. Según las denuncias, los trabajadores fueron abordados por dos sujetos que, bajo amenazas y exhibiendo armas, los despojaron de dinero y pertenencias.

La modalidad y la cercanía temporal de los hechos encendieron las alarmas de la Policía, que puso bajo la lupa a Muñoz Flores, un joven con reiteradas detenciones previas por delitos similares.

Durante los allanamientos en el marco de la investigación, los efectivos incautaron siete teléfonos celulares —que se presume serían robados— y la ropa presuntamente utilizada en los atracos, entre ellas un buzo negro con capucha señalado por las víctimas.

Las fuentes consultadas explicaron que estos elementos serán peritados para fortalecer la causa. Mientras tanto, Muñoz Flores quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.

Un cómplice prófugo

Si bien los investigadores desplegaron tareas para dar con el presunto cómplice del “Tano”, hasta el momento no lograron ubicarlo. No obstante, la fiscalía mantiene abierta la línea investigativa para dar con el segundo sospechoso.