Lo que el viento no se llevó: que dice el relevamiento de la policía

Pocito y Rawson fueron de las zonas más afectadas. En Ruta 40, un motociclista cayó por efecto del viento y fue trasladado al Hospital Rawson. En Médano de Oro, otro conductor terminó herido cuando un árbol impactó contra su motocicleta. En Villa Krause, varios postes de luz se desplomaron sobre viviendas de los barrios René Favaloro y Teresa de Calcuta.

En Sarmiento, un derrumbe en Colonia Fiscal dejó a un menor de edad herido, también asistido en el Rawson. En Iglesia y Jáchal cayeron árboles sobre tendidos eléctricos y un vehículo, respectivamente. En Barreal, Calingasta, un árbol de gran porte se desplomó sobre una casa de fin de semana que estaba deshabitada.

En Caucete, una vivienda del barrio Guayaguas sufrió un incendio en una de sus habitaciones, mientras que en 9 de Julio Bomberos trabajaron para extinguir el fuego en un parral abandonado. En Ullum, las ráfagas dejaron sin energía eléctrica a todo el departamento. En La Bebida, un poste de alumbrado público se quebró en avenida Ignacio de la Rosa antes de Morón.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la precaución, evitar circular por zonas arboladas y consultar el estado de los servicios antes de salir. Hasta la noche del viernes no se registraron personas fallecidas, pero los equipos de emergencia continúan relevando daños y atendiendo reclamos por cortes de luz y obstrucciones en la vía pública.