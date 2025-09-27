San Juan vivió una jornada de intenso viento sur que se hizo sentir en toda la provincia. De acuerdo con el relevamiento oficial de la Policía, se registraron al menos 190 incidentes durante las horas críticas del fenómeno, que mantuvo en alerta a vecinos y autoridades. Las ráfagas oscilaron entre 85 y 100 km/h y provocaron una amplia variedad de daños, desde caídas de árboles hasta postes eléctricos quebrados, siniestros viales y derrumbes de viviendas.
Lo que el viento no se llevó: que dice el relevamiento de la policía
Con ráfagas de hasta 100 km/h, el temporal que azotó a San Juan dejó una larga lista de daños: 74 árboles caídos, 44 postes derribados o a punto de caer, 33 cables sueltos, incendios y hasta heridos en distintos departamentos. No se reportaron víctimas fatales.