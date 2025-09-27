"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > viento

Lo que el viento no se llevó: que dice el relevamiento de la policía

Con ráfagas de hasta 100 km/h, el temporal que azotó a San Juan dejó una larga lista de daños: 74 árboles caídos, 44 postes derribados o a punto de caer, 33 cables sueltos, incendios y hasta heridos en distintos departamentos. No se reportaron víctimas fatales.

San Juan vivió una jornada de intenso viento sur que se hizo sentir en toda la provincia. De acuerdo con el relevamiento oficial de la Policía, se registraron al menos 190 incidentes durante las horas críticas del fenómeno, que mantuvo en alerta a vecinos y autoridades. Las ráfagas oscilaron entre 85 y 100 km/h y provocaron una amplia variedad de daños, desde caídas de árboles hasta postes eléctricos quebrados, siniestros viales y derrumbes de viviendas.

El conteo de daños es elocuente: 74 árboles derribados, 44 postes y pilares caídos o a punto de colapsar, 33 cables descolgados, cinco episodios de objetos que salieron despedidos por el viento y dos viviendas con daños severos. Si bien no hubo víctimas fatales, sí se reportaron personas heridas y múltiples interrupciones en el suministro eléctrico.

En Capital y alrededores, las comisarías 2° y 3° reportaron árboles y postes caídos en distintos puntos, incluso frente a Casa de Gobierno. En Rivadavia se quebró un poste eléctrico en el barrio Aramburú, mientras que en Santa Lucía un árbol se incendió en San Lorenzo e Italia y otro cayó en el barrio Los Andes.

Te puede interesar...

Pocito y Rawson fueron de las zonas más afectadas. En Ruta 40, un motociclista cayó por efecto del viento y fue trasladado al Hospital Rawson. En Médano de Oro, otro conductor terminó herido cuando un árbol impactó contra su motocicleta. En Villa Krause, varios postes de luz se desplomaron sobre viviendas de los barrios René Favaloro y Teresa de Calcuta.

En Sarmiento, un derrumbe en Colonia Fiscal dejó a un menor de edad herido, también asistido en el Rawson. En Iglesia y Jáchal cayeron árboles sobre tendidos eléctricos y un vehículo, respectivamente. En Barreal, Calingasta, un árbol de gran porte se desplomó sobre una casa de fin de semana que estaba deshabitada.

En Caucete, una vivienda del barrio Guayaguas sufrió un incendio en una de sus habitaciones, mientras que en 9 de Julio Bomberos trabajaron para extinguir el fuego en un parral abandonado. En Ullum, las ráfagas dejaron sin energía eléctrica a todo el departamento. En La Bebida, un poste de alumbrado público se quebró en avenida Ignacio de la Rosa antes de Morón.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la precaución, evitar circular por zonas arboladas y consultar el estado de los servicios antes de salir. Hasta la noche del viernes no se registraron personas fallecidas, pero los equipos de emergencia continúan relevando daños y atendiendo reclamos por cortes de luz y obstrucciones en la vía pública.

image

Temas

Te puede interesar