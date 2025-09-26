"
Histórico: las jugadoras de Alianza presentarán su camiseta oficial

El próximo lunes a las 18, el club hará la presentación de todas sus categorías femeninas, un hecho inédito que corona diez años de esfuerzo de jugadoras, familias y entrenadores.

Las Lechuzas viven un momento histórico. Este lunes 29 de septiembre, a las 18, el fútbol femenino de Alianza presentará por primera vez su camiseta oficial, un sueño largamente esperado que se concreta gracias al compromiso de las jugadoras y el acompañamiento de las familias.

El evento reunirá a las cinco categorías que actualmente compiten en la Liga Sanjuanina: en la B, la Sub 14, Primera y Cuarta división; y en la A, también Primera y Cuarta división. Con esta participación, Alianza es el club que más categorías femeninas tiene en competencia.

“Hace casi diez años que venimos construyendo este camino. Al principio entrenábamos con las pelotas que traía cada una, y hoy podemos decir que tenemos una verdadera estructura de fútbol femenino en el club”, expresaron referentes del equipo.

La concreción de la camiseta fue posible gracias al esfuerzo conjunto: jugadoras, padres y madres se unieron en la búsqueda de sponsors y lograron financiar cinco juegos, que suman 105 remeras.

