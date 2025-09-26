Histórico: las jugadoras de Alianza presentarán su camiseta oficial

El evento reunirá a las cinco categorías que actualmente compiten en la Liga Sanjuanina: en la B, la Sub 14, Primera y Cuarta división; y en la A, también Primera y Cuarta división. Con esta participación, Alianza es el club que más categorías femeninas tiene en competencia.

“Hace casi diez años que venimos construyendo este camino. Al principio entrenábamos con las pelotas que traía cada una, y hoy podemos decir que tenemos una verdadera estructura de fútbol femenino en el club”, expresaron referentes del equipo.