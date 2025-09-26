Las Lechuzas viven un momento histórico. Este lunes 29 de septiembre, a las 18, el fútbol femenino de Alianza presentará por primera vez su camiseta oficial, un sueño largamente esperado que se concreta gracias al compromiso de las jugadoras y el acompañamiento de las familias.
Histórico: las jugadoras de Alianza presentarán su camiseta oficial
El próximo lunes a las 18, el club hará la presentación de todas sus categorías femeninas, un hecho inédito que corona diez años de esfuerzo de jugadoras, familias y entrenadores.