Banff Mountain Film Festival llega con dos noches de cine y aventura

El Banff nació en 1976 en el pueblo homónimo de Canadá y se convirtió en un fenómeno global. Desde 2001 se presenta de manera ininterrumpida en Argentina, consolidándose como un punto de encuentro para los amantes de la montaña, los deportes extremos y el cuidado del medio ambiente.

Las funciones incluyen una selección internacional de documentales y cortometrajes que retratan historias de exploradores, montañistas y deportistas que desafían los límites físicos y emocionales en contacto con la naturaleza.