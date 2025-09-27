San Juan se prepara para vivir dos noches a pura adrenalina con la llegada del Banff Mountain Film Festival World Tour, el evento cinematográfico más importante sobre aventura, exploración y naturaleza. La cita será los días 2 y 3 de octubre a las 20 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en el marco de la Gira Argentina 2025 y de los 80 años del Club Andino Mercedario (CAM).
Banff Mountain Film Festival llega con dos noches de cine y aventura
