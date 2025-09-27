"
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cine

Banff Mountain Film Festival llega con dos noches de cine y aventura

El Banff Mountain Film Festival vuelve a San Juan el 2 y 3 de octubre en el Museo Franklin Rawson, con documentales de aventura y beneficios para socios del Club Andino Mercedario.

San Juan se prepara para vivir dos noches a pura adrenalina con la llegada del Banff Mountain Film Festival World Tour, el evento cinematográfico más importante sobre aventura, exploración y naturaleza. La cita será los días 2 y 3 de octubre a las 20 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en el marco de la Gira Argentina 2025 y de los 80 años del Club Andino Mercedario (CAM).

El Banff nació en 1976 en el pueblo homónimo de Canadá y se convirtió en un fenómeno global. Desde 2001 se presenta de manera ininterrumpida en Argentina, consolidándose como un punto de encuentro para los amantes de la montaña, los deportes extremos y el cuidado del medio ambiente.

Las funciones incluyen una selección internacional de documentales y cortometrajes que retratan historias de exploradores, montañistas y deportistas que desafían los límites físicos y emocionales en contacto con la naturaleza.

Entradas y beneficios

Los tickets ya están disponibles online y en el local de Ansilta (Francisco N. Laprida Oeste 460).

  • Entrada general: $20.000 por día

  • Socios del Club Andino Mercedario: $18.000

  • Hasta el 30 de septiembre, en Ansilta se puede acceder al beneficio de 3 cuotas sin interés.

Un relato de superación y comunidad

Más que un festival de cine, el Banff se ha convertido en un espacio donde convergen aventureros, deportistas y amantes del entorno natural. A través de sus proyecciones, transmite relatos de superación personal y colectiva, reforzando la conexión con la montaña y la cultura outdoor.

