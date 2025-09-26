San Juan será parte de la marcha nacional convocada por Ni Una Menos para este sábado 27 de septiembre, en reclamo de justicia por el triple femicidio de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
San Juan se pliega a la marcha de este sábado por las jóvenes asesinadas
La concentración será el 27 de septiembre a las 16 en Plaza 25, en el marco del pedido de justicia por Brenda, Morena y Lara, víctimas de un triple femicidio en Florencio Varela.