"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > marcha

San Juan se pliega a la marcha de este sábado por las jóvenes asesinadas

La concentración será el 27 de septiembre a las 16 en Plaza 25, en el marco del pedido de justicia por Brenda, Morena y Lara, víctimas de un triple femicidio en Florencio Varela.

San Juan será parte de la marcha nacional convocada por Ni Una Menos para este sábado 27 de septiembre, en reclamo de justicia por el triple femicidio de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La concentración está prevista a las 16 en Plaza 25, bajo la consigna: “Marchamos por Brenda, Morena y Lara. Ninguna vida es descartable”.

Durante la semana ya se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país —entre ellos Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires— donde miles de personas se expresaron contra la violencia de género.

Te puede interesar...

La convocatoria nacional tendrá su epicentro en Plaza de Mayo, desde donde se marchará hasta el Congreso, mientras en todo el país se replican las manifestaciones.

Temas

Te puede interesar