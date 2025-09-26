San Juan se pliega a la marcha de este sábado por las jóvenes asesinadas

La concentración está prevista a las 16 en Plaza 25, bajo la consigna: “Marchamos por Brenda, Morena y Lara. Ninguna vida es descartable”.

Durante la semana ya se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país —entre ellos Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires— donde miles de personas se expresaron contra la violencia de género.