Una joven de 26 años recibió este viernes una condena de tres años de prisión en suspenso tras ser hallada culpable de chantajear a dos empresarios de San Juan. Según la investigación, durante varios meses les exigió importantes sumas de dinero a cambio de no divulgar los vínculos íntimos que había mantenido con ellos. El fallo, dictado por el juez de Garantías Mariano Carrera, incluyó además la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
Juicio a puertas cerradas por caso de chantaje: una mujer a dos empresarios
