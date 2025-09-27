"
Juicio a puertas cerradas por caso de chantaje: una mujer a dos empresarios

Una joven de 26 años fue condenada a tres años de prisión condicional por chantajear a dos empresarios de San Juan. Según la investigación, exigía dinero a cambio de no divulgar encuentros íntimos.

Una joven de 26 años recibió este viernes una condena de tres años de prisión en suspenso tras ser hallada culpable de chantajear a dos empresarios de San Juan. Según la investigación, durante varios meses les exigió importantes sumas de dinero a cambio de no divulgar los vínculos íntimos que había mantenido con ellos. El fallo, dictado por el juez de Garantías Mariano Carrera, incluyó además la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.

El caso se manejó con estricto hermetismo. A pedido del ayudante fiscal Pablo Ferrer, la audiencia se realizó a puertas cerradas en Tribunales, atendiendo al reclamo de confidencialidad de los denunciantes. Solo trascendió que la mujer, identificada por su apellido Velázquez, llegó a un acuerdo de juicio abreviado junto a su abogado defensor, Matías Díaz López, lo que permitió evitar un proceso extenso y derivó en la pena condicional.

De acuerdo con fuentes judiciales, el vínculo entre la acusada y los empresarios se había extendido en el tiempo, hasta que conflictos personales y presuntos maltratos desembocaron en una serie de mensajes y llamadas con pedidos de dinero. La amenaza de exponer las relaciones extramatrimoniales a sus familias terminó por impulsar la denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas.

Si bien no se revelaron montos, se confirmó que los pagos realizados fueron significativos. Aun así, la imputada continuó con las exigencias, lo que motivó a las víctimas a recurrir a la Justicia. El operativo de detención se concretó el jueves en una vivienda de Pocito y, un día después, la mujer enfrentó la audiencia que cerró el proceso con la condena ahora dictada.

En Tribunales indicaron que la causa se manejó en reserva para proteger la intimidad de las partes. Con la sentencia firme, la joven seguirá en libertad, pero bajo control judicial y con antecedentes por chantaje, un delito encuadrado en el Código Penal como una forma de extorsión.

