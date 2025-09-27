Juicio a puertas cerradas por caso de chantaje: una mujer a dos empresarios

El caso se manejó con estricto hermetismo. A pedido del ayudante fiscal Pablo Ferrer, la audiencia se realizó a puertas cerradas en Tribunales, atendiendo al reclamo de confidencialidad de los denunciantes. Solo trascendió que la mujer, identificada por su apellido Velázquez, llegó a un acuerdo de juicio abreviado junto a su abogado defensor, Matías Díaz López, lo que permitió evitar un proceso extenso y derivó en la pena condicional.

De acuerdo con fuentes judiciales, el vínculo entre la acusada y los empresarios se había extendido en el tiempo, hasta que conflictos personales y presuntos maltratos desembocaron en una serie de mensajes y llamadas con pedidos de dinero. La amenaza de exponer las relaciones extramatrimoniales a sus familias terminó por impulsar la denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas.