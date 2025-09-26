Martín: "San Juan será la provincia más pujante con proyectos como Los Azules"

Con la aprobación del RIGI, el proyecto Los Azules —uno de los más relevantes en exploración de cobre en Argentina— avanza con un marco normativo que, según las autoridades, brindará mayor seguridad jurídica para la llegada de inversiones.

El emprendimiento prevé una inversión estimada en US$ 2.700 millones, la generación de más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones anuales por alrededor de US$ 1.100 millones, consolidándose como uno de los pilares del futuro productivo de San Juan.