El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, celebró este viernes la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto minero Los Azules, ubicado en Calingasta. A través de sus redes sociales, destacó la importancia de este instrumento para atraer capitales y potenciar el desarrollo económico de la provincia.
Martín: "San Juan será la provincia más pujante con proyectos como Los Azules"
Fabián Martín celebró la aprobación del RIGI para Los Azules. El proyecto minero invertirá US$ 2.700 millones y generará 3.500 empleos en Calingasta.