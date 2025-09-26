"
Martín: "San Juan será la provincia más pujante con proyectos como Los Azules"

Fabián Martín celebró la aprobación del RIGI para Los Azules. El proyecto minero invertirá US$ 2.700 millones y generará 3.500 empleos en Calingasta.

Con la aprobación del RIGI, el proyecto Los Azules —uno de los más relevantes en exploración de cobre en Argentina— avanza con un marco normativo que, según las autoridades, brindará mayor seguridad jurídica para la llegada de inversiones.

El emprendimiento prevé una inversión estimada en US$ 2.700 millones, la generación de más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones anuales por alrededor de US$ 1.100 millones, consolidándose como uno de los pilares del futuro productivo de San Juan.

En diálogo con sanjuan8.com, Martín expresó: “Se van a ir aprobando las distintas presentaciones de RIGI de las empresas, y eso hace que de aquí a un año o un tiempo más se vaya generando empleo para los sanjuaninos, y eso es muy importante. No nos cabe la menor duda que San Juan ya es una de las provincias más pujantes del país, pero estamos convencidos que va a ser la provincia más pujante en algún tiempo más”.

El vicegobernador subrayó que esta aprobación representa una buena noticia para los sanjuaninos, al marcar un paso clave en la consolidación de la provincia como un polo de atracción para la inversión minera a gran escala.

