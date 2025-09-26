Gobierno explicó cómo tramitar el DNI exprés en San Juan

Las personas interesadas deben presentarse en la Delegación Zonal más cercana a su domicilio o en la sede central del Registro Civil, de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas. El trámite incluye la toma de datos personales, foto, huella dactilar y firma digital, y el documento se recibe por correo en el domicilio del solicitante.

El DNI exprés puede ser solicitado por ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente o temporaria vigente. El costo es de $18.500 para residentes y $25.000 para extranjeros, a abonar mediante el link de pago que emite el operador al momento de realizar el trámite.