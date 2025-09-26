El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, informó el procedimiento para gestionar el Documento Nacional de Identidad en su modalidad exprés. Este sistema reduce los tiempos de entrega del DNI, que habitualmente son de 30 días, a un máximo de 96 horas hábiles.
Gobierno explicó cómo tramitar el DNI exprés en San Juan
La modalidad permite obtener el documento en solo 96 horas hábiles, frente a los 30 días habituales. Está disponible para argentinos y extranjeros con residencia vigente.