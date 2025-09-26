"
Gobierno explicó cómo tramitar el DNI exprés en San Juan

La modalidad permite obtener el documento en solo 96 horas hábiles, frente a los 30 días habituales. Está disponible para argentinos y extranjeros con residencia vigente.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, informó el procedimiento para gestionar el Documento Nacional de Identidad en su modalidad exprés. Este sistema reduce los tiempos de entrega del DNI, que habitualmente son de 30 días, a un máximo de 96 horas hábiles.

Las personas interesadas deben presentarse en la Delegación Zonal más cercana a su domicilio o en la sede central del Registro Civil, de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas. El trámite incluye la toma de datos personales, foto, huella dactilar y firma digital, y el documento se recibe por correo en el domicilio del solicitante.

El DNI exprés puede ser solicitado por ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente o temporaria vigente. El costo es de $18.500 para residentes y $25.000 para extranjeros, a abonar mediante el link de pago que emite el operador al momento de realizar el trámite.

La vigencia del documento es de 15 años para mayores de 14 años o hasta la siguiente actualización que corresponda en el caso de los menores.

Entre los trámites habilitados bajo esta modalidad se encuentran:

  • DNI nuevo ejemplar por robo, pérdida, deterioro, vencimiento o canje.
  • Actualización de 5 a 8 años.
  • Actualización para mayores de 14 años.

En el caso de menores de 14 años, se requiere la presencia de madre, padre o representante legal con su DNI y, si corresponde, la acreditación de tutela o guarda mediante oficio judicial o documento oficial.

De esta manera, el Gobierno busca agilizar los trámites de identificación y facilitar el acceso a un servicio esencial para la ciudadanía.

