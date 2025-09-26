"
Los Azules: aprobaron el proyecto minero con una inversión de US$2.700 millones

El emprendimiento de cobre se ubica en Calingasta, a 3.500 metros de altitud, y generará más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Se trata del octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la aprobación del proyecto minero Los Azules, en la provincia de San Juan, bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La inversión estimada asciende a US$2.700 millones, con la proyección de generar más de 3.500 empleos directos e indirectos y exportaciones por alrededor de US$1.100 millones anuales.

Ubicado en el departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros de la localidad homónima y cerca de la frontera con Chile, Los Azules se emplaza en plena cordillera de los Andes, a 3.500 metros de altura. El emprendimiento se constituye como el primer proyecto de minería de cobre aprobado en el marco del RIGI.

“Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$15.700 millones”, destacó Caputo a través de un posteo en sus redes sociales, en el que compartió detalles del avance.

Los siete proyectos aprobados previamente son:

  • Parque Solar El Quemado (YPF Luz), Las Heras, Mendoza.

  • Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Río Negro/Neuquén.

  • Proyecto GNL (Southern Energy/SADE), Golfo de San Matías, Río Negro.

  • Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires.

  • Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar), Olavarría, Buenos Aires.

  • Proyecto Rincón de Litio (Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta.

  • Proyecto Galán Lithium, Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

Con esta aprobación, San Juan suma un emprendimiento minero de envergadura internacional que, según se proyecta, consolidará su rol como polo de desarrollo productivo en la minería de cobre.

