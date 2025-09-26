El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la aprobación del proyecto minero Los Azules, en la provincia de San Juan, bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La inversión estimada asciende a US$2.700 millones, con la proyección de generar más de 3.500 empleos directos e indirectos y exportaciones por alrededor de US$1.100 millones anuales.
Los Azules: aprobaron el proyecto minero con una inversión de US$2.700 millones
El emprendimiento de cobre se ubica en Calingasta, a 3.500 metros de altitud, y generará más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Se trata del octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI.