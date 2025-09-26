Los Azules: aprobaron el proyecto minero con una inversión de US$2.700 millones

Ubicado en el departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros de la localidad homónima y cerca de la frontera con Chile, Los Azules se emplaza en plena cordillera de los Andes, a 3.500 metros de altura. El emprendimiento se constituye como el primer proyecto de minería de cobre aprobado en el marco del RIGI.

“Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$15.700 millones”, destacó Caputo a través de un posteo en sus redes sociales, en el que compartió detalles del avance.