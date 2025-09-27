Cómo está la pelea por las vacantes para la F1 2026, aún sin Franco Colapinto

*: A falta de confirmación oficial, porque aún no se firmó la renovación de Russell.

Y restan por definirse cuatro puestos en tres equipos :

El compañero de Verstappen en Red Bull, con final abierto. El nuevo jefe del equipo, Laurent Mekies, junto al Dr. Helmut Marko -asesor deportivo principal-, deben elegir entre :

Sostener a Yuki Tsunoda, que en las últimas carreras mostró -dentro y fuera de la pista, según la escudería- un importante progreso luego de una primera mitad del año de pobres resultados. La salida de Honda del equipo podría condenarlo, igualmente.

Promover a Isack Hadjar, protagonista de una temporada como novato por encima de las expectativas en Racing Bulls, aunque expuesto al riesgo de 'quemarse' junto al lado de Verstappen.

Una nueva oportunidad para Liam Lawson, que apresuradamente fue desplazado de la escudería principal tras solo dos GPs. De ser la opción elegida, sería un giro que nunca pasó en la historia de Red Bull.

Jugársela por Arvid Lindblad, un joven inglés de 18 años llamado a ser 'el nuevo Verstappen', que consiguió su superlicencia antes de la mayoría de edad, aunque inexperto y de irregular presente en la F2.

Al mismo tiempo, la decisión que tome Red Bull impactará lógicamente en lo que pase con Racing Bulls, que podría correr en 2026 con una de estas tres duplas: Hadjar-Lawson, Lawson-Lindblad o Hadjar-Lindblad. Ahí parece improbable que Tsunoda vuelva atrás.

Y finalmente, el caso Alpine, donde Gasly ya renovó hasta 2028 y todos los caminos conducen a Colapinto, la elección más lógica. Pero Flavio Briatore lo plantó en una ilógica y desigual pelea con Paul Aron, el estonio que hoy es tester.

Pero lo que dijo el polémico italiano, quien toma todas las decisiones pesadas en el equipo francés, choca con el presente del argentino, que sigue demostrando estar a la altura con el peor auto del campeonato y -detalle clave- tiene el apoyo económico necesario para seguir.

¿Cuándo será la definición? Briatore habló en Azerbaiyán de "una o dos carreras más". Es decir, el GP de Estados Unidos en Austin, a mediados de octubre, o bien México, una semana más tarde, donde coincidiría con el público latino y los sponsors más fuertes de Colapinto. Paciencia...