Llega la 10° edición de la carrera "Por amor a la vida"

La edición de este año se disputará el viernes 27 de febrero y el epicentro de las actividades será en la Plaza del Departamento, comenzando con la concentración a las 20 horas, para poner en marcha la carrera a las 21.

Serán dos modalidades:

Participativa (1.5 km) - Gratis, sin inscripción, solicitando que en el momento de acreditarse, realicen un aporte de botellas de agua mineral de 500 cc. Pueden participar personas desde los cinco años de edad.

Competitiva (10 km) - Inscripción $15.000. Esta competencia será fiscalizada por la Federación Atlética Sanjuanina.

Inscripciones e informes presenciales se realizan en la sede de FundaME, ubicada en Avenida Sarmiento (prolongación Rivadavia) 1437, Santa Lucía, de lunes a viernes de 8 a 12 y 16:30 a 19:30 horas.

El principal trabajo de FundaME, la institución organizadora, es asistir a niños y adolescentes oncológicos, hemofílicos y con Fibrosis Quística junto a su familia en el aspecto socio-emocional, económico y terapéutico. Además brinda ayuda en la tarea científica y perfeccionamiento de sus profesionales. Desde FundaME también se realizan distintas acciones para difundir e informar sobre las enfermedades, prevención y tratamientos destinados a la comunidad en general.

Realiza el pago de estudios médicos y la medicación, además, contribuye con ayudas alimentarias y de vestimenta, para los niños y sus familias.

FundaME manifiesta el orgullo de que éste siga siendo un evento elegido por la comunidad y que cada vez alcance mayor protagonismo la causa, que es concientizar y visibilizar el propósito de seguir trabajando en colaboración con el sector público y el sector privado, con el apoyo desinteresado de la comunidad sanjuanina y su cuerpo de voluntarios, para brindar todo el apoyo y acompañamiento a los pacientes.