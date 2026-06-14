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La Mona Jiménez revolucionó la concentración de la Selección Argentina

El ídolo del cuarteto visitó al plantel argentino en Kansas City, cantó junto a Messi y recibió una camiseta firmada de Julián Álvarez antes del debut ante Argelia.

La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 tuvo una dosis extra de emoción, música y argentinidad. En la concentración del equipo de Lionel Scaloni en Kansas City, una visita inesperada cambió la rutina de los campeones del mundo: Carlos “La Mona” Jiménez llegó para compartir un momento con el plantel.

El reconocido cantante cordobés se acercó al hotel donde se encuentra alojada la delegación argentina y participó de una transmisión especial de AFA Estudio. Entre charlas, anécdotas y canciones, el máximo referente del cuarteto generó un clima de festejo en la antesala del partido frente a Argelia.

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Durante el encuentro, La Mona no dudó en expresar su confianza en el equipo argentino. “Estos muchachos campeones del mundo van a ser de nuevo campeones”, aseguró, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

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La escena tuvo un momento especial cuando aparecieron dos cordobeses del plantel: Julián Álvarez y Nahuel Molina. Ambos sorprendieron al cantante y se acercaron para saludarlo. El delantero surgido en Calchín le entregó una camiseta argentina firmada especialmente para él. “Para la Mona, con cariño, ¡gracias por tanto!”, escribió Álvarez sobre la camiseta que le regaló al artista.

La música terminó de transformar la concentración en una verdadera fiesta. La Mona interpretó algunos de sus clásicos más populares y varios jugadores se sumaron al momento cantando y disfrutando del espectáculo.

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Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez fueron algunos de los futbolistas que acompañaron la escena. Incluso el defensor del Manchester United se animó a imitar los pasos característicos del cantante cordobés.

Uno de los momentos más destacados fue cuando sonaron canciones como “Beso a beso” y “¿Quién se tomó todo el vino?”, mientras los jugadores celebraban la visita.

Además, La Mona adaptó parte de una de sus canciones para enviarle un mensaje al plantel argentino antes del estreno mundialista: “Estos muchachos, campeones del mundo, van a ser de nuevo campeón”.

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La jornada también tuvo un condimento particular por las condiciones climáticas en Kansas City. Durante la tarde hubo alertas meteorológicas y advertencias por fuertes ráfagas de viento, aunque la situación no afectó la preparación del equipo.

Mientras tanto, Scaloni continúa ajustando los últimos detalles para el debut ante Argelia, con un plantel que llega acompañado por una dosis extra de confianza y un mensaje que volvió a unir fútbol y cultura popular argentina.

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