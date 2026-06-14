La Mona Jiménez revolucionó la concentración de la Selección Argentina

La escena tuvo un momento especial cuando aparecieron dos cordobeses del plantel: Julián Álvarez y Nahuel Molina. Ambos sorprendieron al cantante y se acercaron para saludarlo. El delantero surgido en Calchín le entregó una camiseta argentina firmada especialmente para él. “Para la Mona, con cariño, ¡gracias por tanto!”, escribió Álvarez sobre la camiseta que le regaló al artista.

La música terminó de transformar la concentración en una verdadera fiesta. La Mona interpretó algunos de sus clásicos más populares y varios jugadores se sumaron al momento cantando y disfrutando del espectáculo.

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Gran noche en AFA Estudio pic.twitter.com/l5w1pF7HNh — AFA Estudio (@AFAestudio) June 14, 2026

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez fueron algunos de los futbolistas que acompañaron la escena. Incluso el defensor del Manchester United se animó a imitar los pasos característicos del cantante cordobés.

Uno de los momentos más destacados fue cuando sonaron canciones como “Beso a beso” y “¿Quién se tomó todo el vino?”, mientras los jugadores celebraban la visita.

Además, La Mona adaptó parte de una de sus canciones para enviarle un mensaje al plantel argentino antes del estreno mundialista: “Estos muchachos, campeones del mundo, van a ser de nuevo campeón”.

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La jornada también tuvo un condimento particular por las condiciones climáticas en Kansas City. Durante la tarde hubo alertas meteorológicas y advertencias por fuertes ráfagas de viento, aunque la situación no afectó la preparación del equipo.

Mientras tanto, Scaloni continúa ajustando los últimos detalles para el debut ante Argelia, con un plantel que llega acompañado por una dosis extra de confianza y un mensaje que volvió a unir fútbol y cultura popular argentina.