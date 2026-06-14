Australia frustró el regreso de Turquía al Mundial con un 2-0 contundente

Irankunda abrió el marcador para los "Socceroos" a los 27 minutos con un disparo rasante, mientras era perseguido por tres defensores. El gol llegó poco después de la pausa de hidratación del primer tiempo.

El joven delantero celebró su tanto golpeando el banderín de córner, en homenaje a la leyenda del fútbol australiano Tim Cahill. A sus 20 años, Irankunda, quien juega en el Watford, se convierte en el goleador más joven en la historia de los Socceroos en una Copa del Mundo.

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Turquía tuvo una oportunidad clara en el minuto 57 con un tiro libre ejecutado por Arda Güler, cuyo intento fue detenido por Beach. Güler, un talentoso mediocampista de 21 años que juega para el Real Madrid, no había nacido la última vez que Turquía participó en un Mundial.

En el minuto 75, Metcalfe amplió la ventaja de Australia, aprovechando un balón perdido por Ismail Yüksek.

Ambos equipos forman parte del Grupo D, junto a Estados Unidos y Paraguay, donde los estadounidenses lograron una contundente victoria de 4-1 sobre "La Albirroja" en su primer partido en Los Ángeles.