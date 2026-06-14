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Australia frustró el regreso de Turquía al Mundial con un 2-0 contundente

El equipo oceánico sorprendió y venció al conjunto turco, que regresó a la Copa del Mundo tras 24 años de ausencia. Con goles de Irankunda y Metcalfe, los "Socceroos" se impusieron en su debut en el torneo.

Con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, Australia arruinó el regreso de Turquía a la Copa del Mundo, venciendo al equipo europeo 2-0 en su primer partido del torneo. Este encuentro marcó la primera aparición de Turquía en un Mundial después de 24 años de ausencia.

El arquero Patrick Beach tuvo una destacada actuación en su debut en la fase de grupos, bajo la atenta mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Este evento representa la sexta participación consecutiva de Australia en la Copa del Mundo, sumando un total de siete.

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Turquía, que alcanzó las semifinales en el Mundial de 2002, había perdido la oportunidad de participar en cinco torneos consecutivos antes de clasificar este año tras vencer a Kosovo en un repechaje.

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Irankunda abrió el marcador para los "Socceroos" a los 27 minutos con un disparo rasante, mientras era perseguido por tres defensores. El gol llegó poco después de la pausa de hidratación del primer tiempo.

El joven delantero celebró su tanto golpeando el banderín de córner, en homenaje a la leyenda del fútbol australiano Tim Cahill. A sus 20 años, Irankunda, quien juega en el Watford, se convierte en el goleador más joven en la historia de los Socceroos en una Copa del Mundo.

Embed - Australia 2-0 Turquía | Resumen y goles del 2-0 ante Turquía | Mundial 2026

Turquía tuvo una oportunidad clara en el minuto 57 con un tiro libre ejecutado por Arda Güler, cuyo intento fue detenido por Beach. Güler, un talentoso mediocampista de 21 años que juega para el Real Madrid, no había nacido la última vez que Turquía participó en un Mundial.

En el minuto 75, Metcalfe amplió la ventaja de Australia, aprovechando un balón perdido por Ismail Yüksek.

Ambos equipos forman parte del Grupo D, junto a Estados Unidos y Paraguay, donde los estadounidenses lograron una contundente victoria de 4-1 sobre "La Albirroja" en su primer partido en Los Ángeles.

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