Alemania no tuvo piedad de la debutante Curazao: la arrolló por 7-1

La reacción alemana llegó antes del descanso. Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los europeos con un cabezazo tras un tiro de esquina y, sobre el cierre del primer tiempo, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal para el 3-1 parcial.

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En el complemento, Alemania no dejó margen para la sorpresa. Con el control absoluto de la pelota y una presión constante, los dirigidos por Nagelsmann transformaron la diferencia futbolística en una goleada.

Jamal Musiala marcó el cuarto luego de una gran asistencia de Joshua Kimmich, mientras que Nathaniel Brown y Deniz Undav también se sumaron al marcador. Sobre el final, Havertz volvió a aparecer para sellar su doblete y cerrar el definitivo 7-1.

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Kai Havertz la picó y marcó el 7-1 de Alemania ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3XuIfDFMqq — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

La goleada tuvo además un dato destacado: seis jugadores distintos marcaron para Alemania, una muestra del poder ofensivo de un equipo que busca dejar atrás las decepciones de los últimos Mundiales, donde quedó eliminado en fase de grupos en 2018 y 2022.

Con este resultado, Alemania quedó momentáneamente como líder del Grupo E, a la espera del partido entre Ecuador y Costa de Marfil.

En la próxima fecha, el conjunto europeo enfrentará al seleccionado africano, mientras que Curazao buscará recuperarse ante Ecuador.