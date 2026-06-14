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Alemania no tuvo piedad de la debutante Curazao: la arrolló por 7-1

Alemania debutó en el Mundial 2026 con una contundente goleada por 7-1 ante Curazao. El equipo de Nagelsmann dominó el partido y quedó como líder del Grupo E.

Alemania tuvo el estreno que buscaba en el Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao en Houston, en un partido que comenzó con algunas dudas, pero terminó con una verdadera demostración de jerarquía ofensiva.

El conjunto europeo impuso condiciones desde el inicio y rápidamente encontró la ventaja. A los seis minutos, Felix Nmecha apareció para abrir el marcador y encaminar una tarde que parecía tranquila para los alemanes.

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Sin embargo, Curazao sorprendió en su primera llegada clara y logró igualar la historia. Livano Comenencia aprovechó un rebote cerca del área y sacó un remate potente que venció a Manuel Neuer. De esta manera, el equipo caribeño consiguió un momento histórico: convirtió su primer gol en una Copa del Mundo.https://x.com/DSports/status/2066215239545245877/video/1

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La reacción alemana llegó antes del descanso. Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los europeos con un cabezazo tras un tiro de esquina y, sobre el cierre del primer tiempo, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal para el 3-1 parcial.

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En el complemento, Alemania no dejó margen para la sorpresa. Con el control absoluto de la pelota y una presión constante, los dirigidos por Nagelsmann transformaron la diferencia futbolística en una goleada.

Jamal Musiala marcó el cuarto luego de una gran asistencia de Joshua Kimmich, mientras que Nathaniel Brown y Deniz Undav también se sumaron al marcador. Sobre el final, Havertz volvió a aparecer para sellar su doblete y cerrar el definitivo 7-1.

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La goleada tuvo además un dato destacado: seis jugadores distintos marcaron para Alemania, una muestra del poder ofensivo de un equipo que busca dejar atrás las decepciones de los últimos Mundiales, donde quedó eliminado en fase de grupos en 2018 y 2022.

Con este resultado, Alemania quedó momentáneamente como líder del Grupo E, a la espera del partido entre Ecuador y Costa de Marfil.

En la próxima fecha, el conjunto europeo enfrentará al seleccionado africano, mientras que Curazao buscará recuperarse ante Ecuador.

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