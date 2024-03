Lanzaron un programa para visitar San Juan y pagar en cuotas fijas

Para conocer detalles y solicitar más información, los usuarios pueden ingresar a https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/cuota-simple.

En cuento a los prestadores que quieran adherirse al programa, deben ingresar a https://ahora12.atacyc.com.ar/ o comunicarse con las tarjetas de crédito adheridas. El alta del programa debe hacerse con cada una de las tarjetas con las que trabaje.

Si el prestador ya se encontraba adherido al Programa AHORA 12 con anterioridad, no deberá realizar trámite alguno para operar con el Programa “Cuota Simple”.

En cuanto al pago, los comercios/prestadores cobrarán en un plazo de hasta diez días hábiles de realizada la venta para cada plan de financiamiento.

Cabe mencionar que, será infracción cuando los servicios ofrecidos no sean dentro del territorio nacional, cuando se ofrezcan bienes y/o servicios que no estén incluidos dentro de los puntos establecidos, cuando no se cumpla con el deber de información previsto en el programa.