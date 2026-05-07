Federico Achaval, intendente de Pilar, y Gastón Granados, intendente de Ezeiza, llegaron a San Juan para participar del inicio de la Feria Minera en Pocito. Ambos forman parte de un grupo de dirigentes bonaerenses que buscan terminar con la grieta de Axel Kicilloff y Cristina Fernández.
El Peronismo federal, con Achaval y Granados, llegó a San Juan
Los intendentes bonaerenses de Pilar y Ezeiza participaron de la Feria Minera y visitaron empresas de la provincia. Buscan cerrar la grieta del PJ nacional.