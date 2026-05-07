El Peronismo federal, con Achaval y Granados, llegó a San Juan

Achaval y Granados fueron recibidos por Carlos Munisaga, intendente de Rawson, y juntos recorrieron la Feria Minera en su primera jornada. “Vimos con alegría que muchas industrias radicadas en nuestros territorios (Ezeiza y Pilar) estaban aquí, entendiendo el entramado productivo y la Argentina federal que queremos”, destacó Granados.

Achaval, antes de visitar la fábrica de Arcor, contó: “Compartimos experiencias con los intendentes de como incorporar tecnología, seguridad y entendemos como las plazas son importantes para nuestros pueblos. Nos ayuda a eficientizar la manera resolver los problemas cotidianos y surgen ideas novedosas para implementar en nuestros municipios”.