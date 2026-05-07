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El Peronismo federal, con Achaval y Granados, llegó a San Juan

Los intendentes bonaerenses de Pilar y Ezeiza participaron de la Feria Minera y visitaron empresas de la provincia. Buscan cerrar la grieta del PJ nacional.

Federico Achaval, intendente de Pilar, y Gastón Granados, intendente de Ezeiza, llegaron a San Juan para participar del inicio de la Feria Minera en Pocito. Ambos forman parte de un grupo de dirigentes bonaerenses que buscan terminar con la grieta de Axel Kicilloff y Cristina Fernández.

Achaval y Granados fueron recibidos por Carlos Munisaga, intendente de Rawson, y juntos recorrieron la Feria Minera en su primera jornada. “Vimos con alegría que muchas industrias radicadas en nuestros territorios (Ezeiza y Pilar) estaban aquí, entendiendo el entramado productivo y la Argentina federal que queremos”, destacó Granados.

Achaval, antes de visitar la fábrica de Arcor, contó: “Compartimos experiencias con los intendentes de como incorporar tecnología, seguridad y entendemos como las plazas son importantes para nuestros pueblos. Nos ayuda a eficientizar la manera resolver los problemas cotidianos y surgen ideas novedosas para implementar en nuestros municipios”.

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Granados también habló de la tarea que comparten con Achaval y Munisaga: “Es clave en estos tiempos el trabajo que realizamos los intendentes. Tenemos que estar pendientes no sólo de los que nos corresponde, nuestras tareas cada vez se van ampliando para acompañar a la industria y el desarrollo”.

La Argentina que viene

El intendente de Pilar también aprovechó para brindar su mirada en el futuro de nuestro país: “Es muy importante hablar de un proyecto de país que tiene que ser federal, productivo y en defensa de la soberanía. Es una enorme oportunidad que tiene Argentina para ordenarse a partir del trabajo y el desarrollo de nuestras comunidades”.

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