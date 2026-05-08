La Expo batió récord con 36 mil personas y hoy pone el foco en la capacitación

Luego de un jueves de intensa actividad política y empresarial, que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a ministros y gobernadores de la región, la feria encara su último día con un fuerte perfil académico y técnico.

Agenda del viernes: Capacitación y nuevas generaciones

La jornada de hoy está diseñada como un "mix" entre la actualidad del sector y la formación de los nuevos actores de la industria. Los ejes principales estarán a cargo de instituciones clave: