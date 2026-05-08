La Expo San Juan Minera 2026 ha superado todas las proyecciones iniciales. Según las primeras estimaciones, más de 36.000 personas ya recorrieron el predio del Estadio del Bicentenario, consolidando esta edición como la más concurrida de la historia.
La Expo batió récord con 36 mil personas y hoy pone el foco en la capacitación
Tras una segunda jornada marcada por la visita de autoridades nacionales y el paso del viento Zonda, la feria internacional entra en su etapa final. Este viernes, el protagonismo se traslada a la formación profesional.