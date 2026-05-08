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La Expo batió récord con 36 mil personas y hoy pone el foco en la capacitación

Tras una segunda jornada marcada por la visita de autoridades nacionales y el paso del viento Zonda, la feria internacional entra en su etapa final. Este viernes, el protagonismo se traslada a la formación profesional.

La Expo San Juan Minera 2026 ha superado todas las proyecciones iniciales. Según las primeras estimaciones, más de 36.000 personas ya recorrieron el predio del Estadio del Bicentenario, consolidando esta edición como la más concurrida de la historia.

Luego de un jueves de intensa actividad política y empresarial, que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a ministros y gobernadores de la región, la feria encara su último día con un fuerte perfil académico y técnico.

Agenda del viernes: Capacitación y nuevas generaciones

La jornada de hoy está diseñada como un "mix" entre la actualidad del sector y la formación de los nuevos actores de la industria. Los ejes principales estarán a cargo de instituciones clave:

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  • CADIM (Colegio Argentino de Ingenieros de Minas): Presentaciones sobre metas profesionales y el rol de la ingeniería en los desafíos actuales.

  • Colegio de Graduados en Ciencias Geológicas: Charlas sobre prospección y las últimas tendencias en investigación de suelos.

  • Cámara de Perforistas: Exhibición de nuevas tecnologías y herramientas aplicadas a la operatividad en campo.

El foco en las escuelas técnicas

Uno de los objetivos centrales de este viernes es la integración de jóvenes estudiantes. Delegaciones de escuelas técnicas y universidades visitan el predio para entrar en contacto directo con las empresas y conocer las demandas laborales del sector. La meta es clara: sumar nuevos talentos y vocaciones a una industria que no para de crecer en la provincia.

La feria mantendrá sus puertas abiertas para el recorrido de stands e islas comerciales, permitiendo al público general conocer de cerca la maquinaria de gran porte y los servicios que posicionan a San Juan en la vanguardia minera mundial.

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