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Calma cambiaria en San Juan: el blue se mantuvo sin cambios este jueves

La divisa paralela mantuvo este jueves los mismos valores registrados tras la baja del miércoles. En San Juan, el dólar blue cotizó a $1.330 para la compra y $1.430 para la venta.

Después de la baja registrada durante la jornada del miércoles, el dólar blue mostró cierta estabilidad este jueves en San Juan y mantuvo exactamente los mismos valores con los que había cerrado el día anterior. En las cuevas y financieras locales, la divisa paralela cotizó a $1.330 para la compra y $1.430 para la venta, sin movimientos durante gran parte de la rueda informal.

La calma del mercado sanjuanino se dio en medio de una jornada donde las cotizaciones nacionales mostraron leves variaciones, aunque sin sobresaltos fuertes. A nivel país, el dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, mientras que el dólar oficial se ubicó en $1.361,66 comprador y $1.412,73 vendedor.

En paralelo, el dólar MEP operó cerca de los $1.429, el contado con liquidación rondó los $1.487 y el dólar cripto se sostuvo alrededor de los $1.480, reflejando un mercado financiero todavía atento a la evolución económica y cambiaria.

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En San Juan, la brecha entre el dólar blue local y el oficial continúa marcando diferencias importantes, especialmente en la cotización para la venta, donde el paralelo sigue por encima de los valores bancarios.

Los operadores del mercado informal señalaron que la estabilidad de este jueves estuvo vinculada a una menor demanda y a una rueda más tranquila luego de los movimientos registrados en días anteriores.

Mientras tanto, el dólar turista volvió a ubicarse entre las cotizaciones más altas del mercado y alcanzó los $1.846, consolidándose como uno de los tipos de cambio más caros para acceder a moneda extranjera.

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