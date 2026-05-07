Calma cambiaria en San Juan: el blue se mantuvo sin cambios este jueves

La calma del mercado sanjuanino se dio en medio de una jornada donde las cotizaciones nacionales mostraron leves variaciones, aunque sin sobresaltos fuertes. A nivel país, el dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, mientras que el dólar oficial se ubicó en $1.361,66 comprador y $1.412,73 vendedor.

En paralelo, el dólar MEP operó cerca de los $1.429, el contado con liquidación rondó los $1.487 y el dólar cripto se sostuvo alrededor de los $1.480, reflejando un mercado financiero todavía atento a la evolución económica y cambiaria.