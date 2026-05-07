Después de la baja registrada durante la jornada del miércoles, el dólar blue mostró cierta estabilidad este jueves en San Juan y mantuvo exactamente los mismos valores con los que había cerrado el día anterior. En las cuevas y financieras locales, la divisa paralela cotizó a $1.330 para la compra y $1.430 para la venta, sin movimientos durante gran parte de la rueda informal.
Calma cambiaria en San Juan: el blue se mantuvo sin cambios este jueves
La divisa paralela mantuvo este jueves los mismos valores registrados tras la baja del miércoles. En San Juan, el dólar blue cotizó a $1.330 para la compra y $1.430 para la venta.