Ratificaron que puede haber acceso carnal sin secuelas físicas visible

Para el Ministerio Público Fiscal, esta ratificación judicial es fundamental para combatir la impunidad en casos de abuso sexual infantil. Según Bucciarelli, el Tribunal comprendió que los indicadores psicológicos y el relato de la víctima, sumados a la explicación técnica sobre la elasticidad y la fisonomía, son pruebas suficientes más allá de la ausencia de marcas externas.

"Un juez no puede saber más que los médicos forenses", remarcó la funcionaria, subrayando que la justicia debe guiarse por la evidencia profesional.

Detalles del caso

El condenado aprovechaba las visitas de la niña a una finca en Angaco para llevarla hacia la zona de los parrales y cometer los abusos. Pese a que el imputado alegó su inocencia en sus últimas palabras destacando que "siempre fue a las audiencias", el Tribunal resolvió de manera unánime enviarlo al Penal de Chimbas por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante.

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Canales de asistencia y denuncia

Es importante recordar que en San Juan el Abuso Sexual Infantil (ASI) se puede denunciar de manera presencial o telefónica en la sede de ANIVI, donde un equipo especializado brinda contención y asesoramiento legal y psicológico.