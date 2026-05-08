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Ratificaron que puede haber acceso carnal sin secuelas físicas visible

Tras la condena de 11 años impuesta a un abusador, la fiscal Bucciarelli destacó que el Tribunal validara la pericia médica. El fallo sienta un precedente al reconocer que la falta de lesiones físicas no desestima la existencia del ultraje.

Por Marcela Silva

En un fallo que marca un hito para la justicia sanjuanina, el Tribunal que condenó a M.P. por abusar de su sobrina durante cuatro años basó parte de su resolución en criterios científicos de vanguardia. La fiscal coordinadora de ANIVI, Valentina Bucciarelli, señaló que uno de los puntos más relevantes de la sentencia fue la atención que los jueces prestaron a la experticia de la médica legista.

La especialista explicó durante el debate que, según la ciencia médica, es perfectamente posible la existencia de accesos carnal sin que estos dejen secuelas físicas visibles a lo largo del tiempo. "Es un gran logro que se condene cuando no hay lesiones. Muchas veces se espera un desgarro, pero los médicos forenses han explicado con su experiencia que no siempre ocurre", explicó la fiscal a sanjuan8.com.

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Para el Ministerio Público Fiscal, esta ratificación judicial es fundamental para combatir la impunidad en casos de abuso sexual infantil. Según Bucciarelli, el Tribunal comprendió que los indicadores psicológicos y el relato de la víctima, sumados a la explicación técnica sobre la elasticidad y la fisonomía, son pruebas suficientes más allá de la ausencia de marcas externas.

"Un juez no puede saber más que los médicos forenses", remarcó la funcionaria, subrayando que la justicia debe guiarse por la evidencia profesional.

Detalles del caso

El condenado aprovechaba las visitas de la niña a una finca en Angaco para llevarla hacia la zona de los parrales y cometer los abusos. Pese a que el imputado alegó su inocencia en sus últimas palabras destacando que "siempre fue a las audiencias", el Tribunal resolvió de manera unánime enviarlo al Penal de Chimbas por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante.

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Canales de asistencia y denuncia

Es importante recordar que en San Juan el Abuso Sexual Infantil (ASI) se puede denunciar de manera presencial o telefónica en la sede de ANIVI, donde un equipo especializado brinda contención y asesoramiento legal y psicológico.

  • Teléfono: 0264 427-5493

  • Horario: Abierto las 24 horas, los 365 días del año.

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