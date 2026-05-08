En un fallo que marca un hito para la justicia sanjuanina, el Tribunal que condenó a M.P. por abusar de su sobrina durante cuatro años basó parte de su resolución en criterios científicos de vanguardia. La fiscal coordinadora de ANIVI, Valentina Bucciarelli, señaló que uno de los puntos más relevantes de la sentencia fue la atención que los jueces prestaron a la experticia de la médica legista.
Ratificaron que puede haber acceso carnal sin secuelas físicas visible
Tras la condena de 11 años impuesta a un abusador, la fiscal Bucciarelli destacó que el Tribunal validara la pericia médica. El fallo sienta un precedente al reconocer que la falta de lesiones físicas no desestima la existencia del ultraje.