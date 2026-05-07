San Juan reafirmó su perfil productivo y su liderazgo regional con cifras contundentes: hoy, 95 de cada 100 dólares que ingresan a la provincia por exportaciones provienen de la minería. Este predominio del sector permitió que las exportaciones totales crecieran un 85% en los últimos dos años, alcanzando niveles de facturación que no se registraban en la última década.
La actividad minera representa el 95% de lo que San Juan exporta
El impacto de este 95% de participación minera se traduce en beneficios tangibles para la comunidad a través de los fideicomisos mineros.