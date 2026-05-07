La actividad minera representa el 95% de lo que San Juan exporta

El principal responsable de este salto económico es el complejo de oro y plata. Durante el último periodo, el precio internacional del oro experimentó una subida sostenida en los mercados globales. Al ser el principal metal que San Juan produce y exporta, este aumento en su valor de mercado impactó directamente en la recaudación provincial.

Este fenómeno no solo se explica por los metales preciosos. La minería no metalífera, con las cales a la cabeza, también mantiene un flujo constante de exportaciones hacia mercados clave como Chile. Sin embargo, es el volumen y el valor del oro lo que termina de inclinar la balanza, logrando que San Juan aporte casi el 30% de toda la exportación minera de la Argentina.