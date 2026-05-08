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Viernes de inestabilidad: llega el viento sur con ráfagas de hasta 78 km/h

Tras una semana de temperaturas variables, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por condiciones ventosas para la noche de este viernes.

Los sanjuaninos deberán preparar el abrigo y extremar precauciones ante un cambio brusco en las condiciones climáticas. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 8 de mayo se espera el ingreso de un frente frío proveniente del sector sur que se intensificará con el correr de las horas.

Si bien la mañana y la tarde transcurrirán con el cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 16°C, el panorama cambiará drásticamente al llegar la noche.

El tiempo para hoy, viernes 8 de mayo:

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  • Tarde: Cielo algo nublado con una máxima de 16°C. El viento será leve del sector sur (13-22 km/h).

  • Noche: Se espera un clima ventoso con ráfagas intensas del sector sur que alcanzarán velocidades de entre 70 y 78 km/h. La temperatura descenderá hasta los 10°C.

  • Precipitaciones: A diferencia de días anteriores, para la noche existe una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%.

Debido a la intensidad de las ráfagas previstas, se recomienda evitar la circulación en zonas con arbolado añoso, asegurar elementos en balcones o techos y conducir con extrema precaución en rutas provinciales.

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