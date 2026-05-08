Los sanjuaninos deberán preparar el abrigo y extremar precauciones ante un cambio brusco en las condiciones climáticas. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 8 de mayo se espera el ingreso de un frente frío proveniente del sector sur que se intensificará con el correr de las horas.
Viernes de inestabilidad: llega el viento sur con ráfagas de hasta 78 km/h
Tras una semana de temperaturas variables, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por condiciones ventosas para la noche de este viernes.