Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Pocito, acusado de portar un arma de fuego de fabricación casera sin autorización legal. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y derivó en la intervención del fuero de Flagrancia.
Detuvieron a un hombre armado luego de disturbios en el Barrio Teresa de Calcuta
Tras disturbios en el Barrio Teresa de Calcuta, atraparon a un hombre armado que tenía en su poder un arma de fuego de fabricación casera.