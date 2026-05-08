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Detuvieron a un hombre armado luego de disturbios en el Barrio Teresa de Calcuta

Tras disturbios en el Barrio Teresa de Calcuta, atraparon a un hombre armado que tenía en su poder un arma de fuego de fabricación casera.

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Pocito, acusado de portar un arma de fuego de fabricación casera sin autorización legal. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y derivó en la intervención del fuero de Flagrancia.

El hecho se registró alrededor de las 2:42 en el Barrio Teresa de Calcuta, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso por una pelea entre varias personas.

Según informaron fuentes policiales, al arribar observaron a dos sujetos enfrentándose con otros individuos. Uno de ellos vestía ropa oscura y el otro una campera naranja. En medio del disturbio, el hombre de ropa oscura subió a un Fiat Duna rojo estacionado en la zona, mientras que el otro intentó arrojar un objeto dentro del vehículo, aunque este cayó sobre la calzada.

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Ante esta situación, los efectivos interceptaron al sospechoso a pocos metros del lugar. El detenido fue identificado como Gutiérrez, de 32 años.

Minutos más tarde, el automóvil fue encontrado abandonado en inmediaciones de calles Picasso y Lemos. Durante la requisa, la Policía halló en el interior parte de un tubo con orificios en ambos extremos y un cartucho PG, elementos que coincidían con la pieza encontrada previamente en la calle.

De acuerdo con las actuaciones, ambas partes conformaban un arma de fuego de fabricación casera.

En el caso intervino el Dr. Andrés Ceruti, quien, tras consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio de actuaciones en el marco del fuero de Flagrancia por el delito de portación ilegítima de arma de fuego

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