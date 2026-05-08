Detuvieron a un hombre armado luego de disturbios en el Barrio Teresa de Calcuta

Ante esta situación, los efectivos interceptaron al sospechoso a pocos metros del lugar. El detenido fue identificado como Gutiérrez, de 32 años.

Minutos más tarde, el automóvil fue encontrado abandonado en inmediaciones de calles Picasso y Lemos. Durante la requisa, la Policía halló en el interior parte de un tubo con orificios en ambos extremos y un cartucho PG, elementos que coincidían con la pieza encontrada previamente en la calle.

De acuerdo con las actuaciones, ambas partes conformaban un arma de fuego de fabricación casera.

En el caso intervino el Dr. Andrés Ceruti, quien, tras consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio de actuaciones en el marco del fuero de Flagrancia por el delito de portación ilegítima de arma de fuego