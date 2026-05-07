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Con un Salas rematador, el millonario le ganó a Carabobo de visitante

River Plate venció 2 a 1 a Carabobo sobre el final en Venezuela, en un partido dramático que terminó con Matías Viña atajando tras la expulsión de Beltrán.

River Plate logró un triunfo agónico y épico en Venezuela. El equipo de Eduardo Coudet venció 2 a 1 a Carabobo por la Copa Sudamericana en un partido cambiante, cargado de tensión y que terminó con el Millonario defendiendo el resultado con Matías Viña improvisado como arquero.

River dominó gran parte del encuentro y encontró la ventaja a los 58 minutos gracias a un cabezazo de Maximiliano Meza tras un preciso centro de Juanfer Quintero, uno de los puntos altos del equipo. Sin embargo, cuando parecía tener controlado el partido, volvió a sufrir por errores defensivos y falta de eficacia para liquidarlo.

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El conjunto venezolano alcanzó el empate a los 76 minutos por medio de Matías Núñez, que convirtió de penal luego de una infracción de Juan Cruz Meza sobre Joshuan Berrios dentro del área.

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Hasta ese momento, el partido ya había tenido varias situaciones determinantes. En el primer tiempo, River desperdició un penal ejecutado por Juanfer Quintero que fue contenido por Lucas Bruera, figura de Carabobo durante gran parte de la noche. Además, el equipo local se había quedado con diez jugadores tras la expulsión de Edson Castillo, sancionada luego de la intervención del VAR.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, llegó otro momento clave. A los 84 minutos, el árbitro revisó una jugada a instancias del VAR y decidió expulsar a Santiago Beltrán. El arquero de River había recibido inicialmente tarjeta amarilla por bajar a Joshuan Berrios fuera del área, pero el juez interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y modificó la sanción.

Con esa roja, ambos equipos quedaron con diez jugadores y River se quedó sin arquero disponible, por lo que Matías Viña tuvo que ocupar el arco en los minutos finales.

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Lejos de replegarse, el conjunto argentino fue por la victoria y encontró el premio en la última jugada del partido. A los 96 minutos, Maximiliano Salas definió con categoría por encima de Bruera y selló el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo del Millonario en Venezuela.

River terminó sufriendo, pero se quedó con una victoria clave que lo deja muy bien posicionado en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

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