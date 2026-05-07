Con un Salas rematador, el millonario le ganó a Carabobo de visitante

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052572403876659212&partner=&hide_thread=false CARABOBO LO EMPATÓ DE PENAL ANTE RIVER



Beltrán no pudo con la ejecución de Núñez.#Sudamericana pic.twitter.com/dMsoOMtneV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Hasta ese momento, el partido ya había tenido varias situaciones determinantes. En el primer tiempo, River desperdició un penal ejecutado por Juanfer Quintero que fue contenido por Lucas Bruera, figura de Carabobo durante gran parte de la noche. Además, el equipo local se había quedado con diez jugadores tras la expulsión de Edson Castillo, sancionada luego de la intervención del VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052572935848665501&partner=&hide_thread=false ¿ERA PENAL?



La jugada que desembocó en el 1-1 de Carabobo ante River. #Sudamericana pic.twitter.com/qUUdo1oBOE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, llegó otro momento clave. A los 84 minutos, el árbitro revisó una jugada a instancias del VAR y decidió expulsar a Santiago Beltrán. El arquero de River había recibido inicialmente tarjeta amarilla por bajar a Joshuan Berrios fuera del área, pero el juez interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y modificó la sanción.

Con esa roja, ambos equipos quedaron con diez jugadores y River se quedó sin arquero disponible, por lo que Matías Viña tuvo que ocupar el arco en los minutos finales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2052574569211326797&partner=&hide_thread=false AHORA EXPULSADO BELTRÁN EXPULSADO Y VIÑA VA AL ARCO.



INCREÍBLE FINAL. pic.twitter.com/bsMuvMjZGP https://t.co/057alfnECE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 8, 2026

Lejos de replegarse, el conjunto argentino fue por la victoria y encontró el premio en la última jugada del partido. A los 96 minutos, Maximiliano Salas definió con categoría por encima de Bruera y selló el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo del Millonario en Venezuela.

River terminó sufriendo, pero se quedó con una victoria clave que lo deja muy bien posicionado en el Grupo H de la Copa Sudamericana.