La reserva de San Martín volvió a perder y sigue último en la tabla

Durante buena parte del primer tiempo, el encuentro se mantuvo parejo y el Verdinegro logró sostenerse gracias a una intervención clave de Lautaro Garzón. A los 40 minutos, el arquero contuvo un penal y evitó que el conjunto cordobés se pusiera en ventaja.

Sin embargo, en el complemento el partido cambió. Belgrano encontró espacios y abrió el marcador a través de Amy Fleurilus, que aprovechó una desatención defensiva para establecer el 1 a 0.

San Martín reaccionó rápido y volvió a meterse en partido gracias a Luciano “Luchy” Riveros, una de las principales cartas ofensivas del equipo, que marcó el empate parcial y renovó la ilusión del Verdinegro.

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El conjunto sanjuanino tuvo momentos favorables e incluso contó con aproximaciones para dar vuelta la historia, pero volvió a fallar en la definición. Esa falta de eficacia terminó costándole caro.

En el tramo final apareció Julián Núñez para convertir el 2 a 1 definitivo y sellar una nueva derrota para San Martín, que otra vez dejó una mejor imagen desde el juego, aunque sin poder trasladarlo al resultado.

En la próxima fecha, correspondiente a la jornada 13, el Verdinegro visitará a Deportivo Riestra el jueves 14 de mayo desde las 15.