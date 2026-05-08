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Abusador al Penal: lo condenaron a 11 años por ultrajar a su sobrina

Tras un debate oral, el Tribunal sentenció por unanimidad a M.P. por los ataques cometidos contra la niña cuando tenía entre 6 y 10 años.

La Justicia de San Juan dictó una dura sentencia contra un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales como M.P., al hallarlo culpable de haber abusado sexualmente de su sobrina de manera reiterada durante cuatro años. El Tribunal Colegiado resolvió condenarlo a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La Unidad Fiscal acreditó que los ultrajes comenzaron cuando la víctima tenía apenas 6 años y se extendieron hasta que cumplió los 10. Los hechos ocurrían en una finca de Angaco, lugar que la menor frecuentaba durante los fines de semana y vacaciones, ya que allí convivían su madre y su padrastro (hermano del condenado).

Un fallo unánime

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El tribunal consideró probado que el acusado aprovechó el entorno familiar y la vulnerabilidad de la niña para someterla a actos degradantes bajo amenazas. Por la gravedad y la duración de los ataques, fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante.

Tras conocerse el veredicto, se ordenó su prisión preventiva inmediata, por lo que el condenado fue custodiado y trasladado directamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado hasta que la sentencia quede firme.

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