Abusador al Penal: lo condenaron a 11 años por ultrajar a su sobrina

El tribunal consideró probado que el acusado aprovechó el entorno familiar y la vulnerabilidad de la niña para someterla a actos degradantes bajo amenazas. Por la gravedad y la duración de los ataques, fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante.

Tras conocerse el veredicto, se ordenó su prisión preventiva inmediata, por lo que el condenado fue custodiado y trasladado directamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado hasta que la sentencia quede firme.