La Justicia de San Juan dictó una dura sentencia contra un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales como M.P., al hallarlo culpable de haber abusado sexualmente de su sobrina de manera reiterada durante cuatro años. El Tribunal Colegiado resolvió condenarlo a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Abusador al Penal: lo condenaron a 11 años por ultrajar a su sobrina
Tras un debate oral, el Tribunal sentenció por unanimidad a M.P. por los ataques cometidos contra la niña cuando tenía entre 6 y 10 años.