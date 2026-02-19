"
La brisa del Sur se adueña del jueves y hay probabilidad de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con brisa del sur y posibles chaparrones durante la tarde. La máxima rondaría los 30°C.

El clima se presentará agradable este jueves en San Juan, con una temperatura máxima que alcanzará los 30°C y condiciones inestables hacia la tarde-noche.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima prevista será de 25°C, en una jornada que se mantendrá mayormente nublada y con probabilidades de chaparrones durante la tarde.

Además, el día estará acompañado por una brisa leve del sector sur, lo que contribuirá a moderar la sensación térmica pese a la elevada humedad.

La inestabilidad se mantendría en los días siguientes, con condiciones similares previstas para el jueves, en un escenario de nubosidad variable y posibles precipitaciones aisladas.

