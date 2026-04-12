Amplían y refaccionan la Escuela Técnica de Calingasta con fondos mineros

En paralelo, el sector a refaccionar presenta sus instalaciones finalizadas, a la espera de definiciones complementarias que permitirán una integración total del edificio, como la pintura exterior, reparaciones en techos de madera y la renovación de revestimientos en sanitarios.

Otro de los avances destacados es la finalización de la nueva torre de tanque —con detalles finales en ejecución— y el progreso en el sistema contra incendios, que incorpora una nueva batería de tanques para reforzar la seguridad del establecimiento.

La importancia de esta obra radica también en el rol estratégico de la institución. En la provincia, solo dos escuelas estatales otorgan el título de Técnico en Minería: la propia Escuela Savio y la EPET de Albardón. A ellas se suma la institución privada Escuela Del Prado, única en el país con orientación en minas dentro del ámbito privado.

Actualmente, la escuela cuenta con 320 alumnos que cursan desde primero a séptimo año, egresando con una formación integral orientada a la exploración, explotación y tratamiento de minerales, geología aplicada, procesos productivos, seguridad e higiene y operación de equipos.

La historia de la institución se remonta a 1978, cuando se creó el ciclo básico de Expertos en Minería para dar respuesta a la creciente demanda de mano de obra calificada en un sector clave para San Juan.

Con esta intervención, no solo se mejora la infraestructura existente, sino que se proyecta un espacio acorde a las demandas actuales, fortaleciendo la formación técnica y generando más oportunidades para los jóvenes. De este modo, la inversión minera se traduce en educación, desarrollo y crecimiento sostenido para toda la provincia.