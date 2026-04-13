Gremios docentes y Gobierno, en busca del primer acuerdo salarial del año

Por el lado de los gremios, participan los representantes titulares y suplentes junto a sus asesores técnicos: Patricia Quiroga por UDAP, Karina Navarro por UDA y Daniel Quiroga por AMET. La convocatoria oficial quedó formalizada mediante una resolución firmada por la ministra Fuentes el pasado 6 de abril, luego de que UDAP —el sindicato con mayor representación en la provincia— solicitara formalmente la reapertura de las negociaciones ante la Subsecretaría de Trabajo.

El conflicto salarial docente se arrastra desde el inicio del año. Sobre fines de diciembre pasado las partes habían alcanzado un acuerdo, pero las conversaciones en 2026 se tensaron rápidamente. A mediados de marzo, los gremios anunciaron un paro de 48 horas que debió suspenderse luego de que la Subsecretaría de Trabajo aplicara la normativa de la Ley de Modernización Laboral, acogiendo la esencialidad de la educación. Cuando la Justicia puso en suspenso esa ley, los sindicatos anunciaron un paro de 24 horas que, según los propios gremios, tuvo un alto acatamiento.