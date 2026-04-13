"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > acuerdo salarial

Gremios docentes y Gobierno, en busca del primer acuerdo salarial del año

Los gremios se reúnen desde las 15 en el Ministerio de Educación con el Gobierno en una nueva instancia paritaria. Es el primer intento formal de acuerdo salarial tras meses de negociaciones frustradas y medidas de fuerza.

Los gremios docentes UDA, UDAP y AMET y el Gobierno de San Juan se sientan este lunes a negociar en una nueva reunión paritaria, con el objetivo de alcanzar el primer acuerdo salarial del año. El encuentro está previsto desde las 15 horas en el Ministerio de Educación, con la presencia de la ministra Silvia Fuentes, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda Roberto Gutiérrez y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem.

Por el lado de los gremios, participan los representantes titulares y suplentes junto a sus asesores técnicos: Patricia Quiroga por UDAP, Karina Navarro por UDA y Daniel Quiroga por AMET. La convocatoria oficial quedó formalizada mediante una resolución firmada por la ministra Fuentes el pasado 6 de abril, luego de que UDAP —el sindicato con mayor representación en la provincia— solicitara formalmente la reapertura de las negociaciones ante la Subsecretaría de Trabajo.

El conflicto salarial docente se arrastra desde el inicio del año. Sobre fines de diciembre pasado las partes habían alcanzado un acuerdo, pero las conversaciones en 2026 se tensaron rápidamente. A mediados de marzo, los gremios anunciaron un paro de 48 horas que debió suspenderse luego de que la Subsecretaría de Trabajo aplicara la normativa de la Ley de Modernización Laboral, acogiendo la esencialidad de la educación. Cuando la Justicia puso en suspenso esa ley, los sindicatos anunciaron un paro de 24 horas que, según los propios gremios, tuvo un alto acatamiento.

Te puede interesar...

La última propuesta del Ejecutivo no fue aceptada por los sindicatos, aunque de igual modo los salarios de marzo fueron liquidados con un incremento del 5% sobre el valor índice de diciembre 2025, más seis puntos en los códigos A01 y E60, y la incorporación de los códigos G44 y G46 para reforzar los ingresos de los cargos con menores remuneraciones. A eso se sumó una suma no remunerativa de $100.000 mensuales para 31 categorías docentes y de $50.000 para otras 45 categorías, más un bono de $120.000 por única vez que se abonará este miércoles 15 de abril para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Con ese escenario como punto de partida, las partes retoman hoy el diálogo en busca de un entendimiento que permita normalizar la relación entre el Gobierno y los sindicatos del sector.

Temas

Te puede interesar