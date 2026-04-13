Los gremios docentes UDA, UDAP y AMET y el Gobierno de San Juan se sientan este lunes a negociar en una nueva reunión paritaria, con el objetivo de alcanzar el primer acuerdo salarial del año. El encuentro está previsto desde las 15 horas en el Ministerio de Educación, con la presencia de la ministra Silvia Fuentes, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda Roberto Gutiérrez y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem.
Gremios docentes y Gobierno, en busca del primer acuerdo salarial del año
Los gremios se reúnen desde las 15 en el Ministerio de Educación con el Gobierno en una nueva instancia paritaria. Es el primer intento formal de acuerdo salarial tras meses de negociaciones frustradas y medidas de fuerza.