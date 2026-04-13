Lo atraparon robando y amenazó con pegarle un tiro al dueño: fue condenado
La Justicia sanjuanina resolvió mediante juicios abreviados dos casos de robo en grado de tentativa ocurridos en distintos puntos de la provincia. Uno terminó con prisión efectiva y declaración de reincidencia; el otro, con condena condicional.
La Justicia sanjuanina cerró esta lunes dos causas por robo en grado de tentativa a través de acuerdos de juicio abreviado, con resultados distintos según los antecedentes y la gravedad de cada caso.
El primero de los hechos ocurrió en la madrugada del 10 de abril de 2026, alrededor de la 1:10, cuando Rodrigo Alan Gutiérrez ingresó al gimnasio Fitness Center, ubicado en calle Tucumán al 1220 sur, en el departamento Trinidad. Para entrar, utilizó una barreta de hierro con la que rompió la puerta de escape y la cerradura de la persiana metálica.
Una vez adentro, Gutiérrez revolvió muebles, rompió una caja registradora y se apoderó de dinero en efectivo, una caja de seguridad portátil, auriculares, golosinas y prensas de mancuernas. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad privada del local, activada a distancia por el propietario, quien también fue alertado por una vecina del frente que llamó al 911 y filmó la situación.
Cuando el dueño llegó al lugar, encontró a Gutiérrez en el interior y le cerró la puerta para retenerlo. El imputado comenzó a gritar que si no le abría le pegaría un tiro, ante lo cual el propietario optó por dejarlo salir. Sin embargo, el personal policial ya estaba en camino: una corta persecución terminó con la aprehensión de Gutiérrez a menos de dos cuadras, frente a la plaza de Trinidad, con dinero y un celular en su poder.
La causa fue llevada por el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas. Los cargos quedaron ajustados como robo en grado de tentativa y amenazas simples en concurso real. La condena acordada fue de 8 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.
Los cables del Velódromo
El segundo caso se registró a las 15:39 cuando dos hombres jóvenes pasaron caminando frente al Velódromo, ubicado en calle Lateral de Circunvalación y calle 6, a metros de una garita donde se encontraban dos efectivos policiales de adicional. A unos cincuenta metros, ambos ingresaron por un hueco en el alambrado hacia el sector donde llegan los cables de acometida eléctrica.
Uno de ellos comenzó a desenterrar un cable de Protodur enterrado en el suelo, mientras el otro usaba un cuchillo aserrado para cortar otro cable que estaba sobre la tierra, logrando seccionarlo en uno de sus extremos. Un transeúnte que se dirigía al Velódromo advirtió la situación y alertó al efectivo de guardia, quien salió de la garita y les dio la voz de alto.
Los dos hombres abandonaron los cables y huyeron por Ruta 40, pero fueron alcanzados y aprehendidos por el policía. Al momento de la identificación, se constató que uno de ellos era menor de edad, por lo que se activó el procedimiento especial de flagrancia.
La causa fue llevada por el fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal David Peña, bajo la carátula de robo en grado de tentativa. El imputado mayor, identificado como Jesús Axel Di Carlo, fue condenado a 1 año de prisión condicional.