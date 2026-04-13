Lo atraparon robando y amenazó con pegarle un tiro al dueño: fue condenado

Cuando el dueño llegó al lugar, encontró a Gutiérrez en el interior y le cerró la puerta para retenerlo. El imputado comenzó a gritar que si no le abría le pegaría un tiro, ante lo cual el propietario optó por dejarlo salir. Sin embargo, el personal policial ya estaba en camino: una corta persecución terminó con la aprehensión de Gutiérrez a menos de dos cuadras, frente a la plaza de Trinidad, con dinero y un celular en su poder.

La causa fue llevada por el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas. Los cargos quedaron ajustados como robo en grado de tentativa y amenazas simples en concurso real. La condena acordada fue de 8 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

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Los cables del Velódromo

El segundo caso se registró a las 15:39 cuando dos hombres jóvenes pasaron caminando frente al Velódromo, ubicado en calle Lateral de Circunvalación y calle 6, a metros de una garita donde se encontraban dos efectivos policiales de adicional. A unos cincuenta metros, ambos ingresaron por un hueco en el alambrado hacia el sector donde llegan los cables de acometida eléctrica.

Uno de ellos comenzó a desenterrar un cable de Protodur enterrado en el suelo, mientras el otro usaba un cuchillo aserrado para cortar otro cable que estaba sobre la tierra, logrando seccionarlo en uno de sus extremos. Un transeúnte que se dirigía al Velódromo advirtió la situación y alertó al efectivo de guardia, quien salió de la garita y les dio la voz de alto.

Los dos hombres abandonaron los cables y huyeron por Ruta 40, pero fueron alcanzados y aprehendidos por el policía. Al momento de la identificación, se constató que uno de ellos era menor de edad, por lo que se activó el procedimiento especial de flagrancia.

La causa fue llevada por el fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal David Peña, bajo la carátula de robo en grado de tentativa. El imputado mayor, identificado como Jesús Axel Di Carlo, fue condenado a 1 año de prisión condicional.