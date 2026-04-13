El turismo deportivo dejó $2.497.951.332 este fin de semana en San Juan

La llegada de visitantes de distintos puntos del país estuvo impulsada por una serie de eventos de gran convocatoria, entre ellos el TC 2000, la Copa Pablo Batista 2026 y el Torneo Nacional de Judo. Este importante flujo turístico generó un impacto económico estimado en $2.497.951.332, cifra que contempla gastos en hospedaje, gastronomía, transporte y otros rubros.

Uno de los principales escenarios fue el Autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde se desarrollaron competencias de automovilismo como TC 2000, Top Race y Zonal Cuyano, convocando a una gran cantidad de fanáticos.