"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Turismo

El turismo deportivo dejó $2.497.951.332 este fin de semana en San Juan

La provincia recibió este fin de semana, la visita del Turismo Carretera, el torneo Nacional de Judo y de vóley. La ocupación en el Gran San Juan fue del 78%.

El último fin de semana, marcado por una intensa agenda deportiva, dejó un balance altamente positivo para el turismo en San Juan. Según un relevamiento del Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó un 78 %.

La llegada de visitantes de distintos puntos del país estuvo impulsada por una serie de eventos de gran convocatoria, entre ellos el TC 2000, la Copa Pablo Batista 2026 y el Torneo Nacional de Judo. Este importante flujo turístico generó un impacto económico estimado en $2.497.951.332, cifra que contempla gastos en hospedaje, gastronomía, transporte y otros rubros.

Uno de los principales escenarios fue el Autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde se desarrollaron competencias de automovilismo como TC 2000, Top Race y Zonal Cuyano, convocando a una gran cantidad de fanáticos.

Te puede interesar...

En paralelo, la Copa Pablo Batista 2026 alcanzó un récord histórico con la participación de 1.000 voleibolistas distribuidos en 78 equipos de todo el país. A su vez, el Torneo Nacional de Judo reunió a 1.500 competidores provenientes de distintas provincias, consolidando a San Juan como sede de grandes eventos deportivos.

Temas

Te puede interesar