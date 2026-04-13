El último fin de semana, marcado por una intensa agenda deportiva, dejó un balance altamente positivo para el turismo en San Juan. Según un relevamiento del Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó un 78 %.
El turismo deportivo dejó $2.497.951.332 este fin de semana en San Juan
La provincia recibió este fin de semana, la visita del Turismo Carretera, el torneo Nacional de Judo y de vóley. La ocupación en el Gran San Juan fue del 78%.