UPCN, el imperio: 26 títulos en 19 años y una hegemonía histórica

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Pero el impacto de UPCN no se limita al plano local. A nivel internacional, el club también dejó su huella. Es el único equipo argentino en subir dos veces al podio del Mundial de Clubes, con medallas de bronce en 2014 y 2015, enfrentando y superando a potencias como Sada Cruzeiro de Brasil y Paykan de Irán.

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En Sudamérica, su protagonismo fue igual de contundente. Disputó 11 ediciones del Campeonato Sudamericano de Clubes y en 10 logró subirse al podio, con dos títulos, cinco subcampeonatos y tres terceros puestos. Un nivel de regularidad que ningún otro equipo argentino pudo sostener.

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A ese palmarés se suman múltiples conquistas en torneos nacionales: seis Copas Máster —donde también es el más ganador—, tres Copas ACLAV, dos Copas Argentina, una Supercopa y el recordado Súper 8, que marcó el inicio de su camino ganador. Incluso en su etapa más reciente, tras su salida de la ACLAV, UPCN volvió a demostrar su poder al consagrarse campeón invicto de la Liga Nacional organizada por la FeVA en 2025.

Detrás de estos números hay un modelo que se sostuvo con el tiempo: continuidad en la conducción, protagonismo en cada competencia y una mentalidad competitiva que transformó a UPCN en referencia indiscutida del vóley argentino.

La última consagración, lograda en casa y ante su gente, no hace más que reforzar esa identidad. UPCN no solo gana: construye historia. Y en esa historia, cada título suma a una era que ya es la más dominante que haya tenido el vóley nacional.

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En el plano nacional, UPCN construyó un dominio contundente con la obtención de diez Ligas Argentinas (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2020/21, 2021/22 y 2025/26), a las que sumó la Liga Nacional 2025 organizada por la FeVA, conquistada de manera invicta.

Además, se coronó campeón de la Supercopa 2022/23, ganó en dos oportunidades la Copa Argentina (2019/20 y 2020/21), obtuvo tres Copas ACLAV (2012/13, 2013/14 y 2015/16) y es el máximo ganador de la Copa Máster con seis títulos (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17 y 2017/18). A ese recorrido se le suma el Súper 8 de la temporada 2009/10, que marcó el inicio de su ciclo ganador en el vóley argentino.