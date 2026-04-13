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Villa San Damián: un joven de 20 años apuñaló a su hermano en el cuello

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado en Rawson. La víctima, de 31 años, se encuentra en coma inducido y su estado es reservado.

Una violenta disputa familiar en el corazón de Villa San Damián, Rawson terminó con un hombre luchando por su vida y su propio hermano tras las rejas. El hecho, que es investigado por la justicia local, ocurrió en las primeras horas del sábado y tiene como protagonistas a dos jóvenes con un historial previo de violencia intrafamiliar.

La fiscal a cargo del caso, Alejandra Bazán, detalló que durante la jornada del domingo se desplegaron diversos allanamientos que resultaron efectivos, logrando la captura del acusado, un joven de 20 años.

En los operativos realizados ayer, personal policial logró secuestrar elementos de vital importancia para la causa:

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  • Armas blancas: Se incautaron elementos cortopunzantes que habrían sido utilizados en el ataque.
  • Registros fílmicos: Los investigadores ya cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad de la zona que captaron momentos clave del hecho.
  • Testimonios: En el lugar del ataque se encontraban varios testigos que ya aportaron datos a la fiscalía.

Estado de salud de la víctima

El parte médico actual es preocupante. La víctima, un hombre de 31 años, recibió una herida profunda en la zona del cuello. Debido a la gravedad de la lesión, los profesionales de la salud decidieron colocarlo en coma inducido para estabilizarlo. En las próximas horas se realizarán estudios de alta complejidad para determinar el daño neurológico y vascular real provocado por la estocada.

Contexto de violencia

Según indicaron fuentes judiciales, la relación entre ambos hermanos estaba marcada por conflictos constantes. La investigación ahora busca determinar qué fue lo que desencadenó el ataque en la madrugada del sábado, aunque el trasfondo de violencia intrafamiliar asoma como el factor determinante de esta tragedia que mantiene en vilo a los vecinos de Rawson.

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