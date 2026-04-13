Villa San Damián: un joven de 20 años apuñaló a su hermano en el cuello

Armas blancas: Se incautaron elementos cortopunzantes que habrían sido utilizados en el ataque.

Registros fílmicos: Los investigadores ya cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad de la zona que captaron momentos clave del hecho.

Testimonios: En el lugar del ataque se encontraban varios testigos que ya aportaron datos a la fiscalía.

Estado de salud de la víctima

El parte médico actual es preocupante. La víctima, un hombre de 31 años, recibió una herida profunda en la zona del cuello. Debido a la gravedad de la lesión, los profesionales de la salud decidieron colocarlo en coma inducido para estabilizarlo. En las próximas horas se realizarán estudios de alta complejidad para determinar el daño neurológico y vascular real provocado por la estocada.

Contexto de violencia

Según indicaron fuentes judiciales, la relación entre ambos hermanos estaba marcada por conflictos constantes. La investigación ahora busca determinar qué fue lo que desencadenó el ataque en la madrugada del sábado, aunque el trasfondo de violencia intrafamiliar asoma como el factor determinante de esta tragedia que mantiene en vilo a los vecinos de Rawson.