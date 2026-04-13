La Justicia sanjuanina condenó este lunes a Jorge Alberto Alcayaga a dos años de prisión de cumplimiento condicional y cinco años de inhabilitación para conducir, por el delito de homicidio culposo en el marco del siniestro vial que el 2 de enero de 2026 le costó la vida a Horacio Lucero, un jubilado de 80 años.
Atropelló y mató a un anciano que iba a misa y fue condenado pero sin carcél
Jorge Alberto Alcayaga fue condenado a dos años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo de Horacio Lucero, de 80 años, ocurrido el 2 de enero en inmediaciones de plaza La Jorobita.