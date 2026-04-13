Atropelló y mató a un anciano que iba a misa y fue condenado pero sin carcél

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Sobre las condiciones del lugar, Pugliese indicó que "la esquina cuenta con semáforos, estaban funcionando y había luz natural. No hay senda peatonal pintada ni cámaras de seguridad pública. El conductor venía en el único sentido de calle Brasil y tenía el sol en contra". Además, señaló que "la mecánica indica que fue un embestimiento y a partir del punto de impacto se registra la huella de frenadas, lo que indica que el conductor frenó cuando ya había embestido al peatón".

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En cuanto al marco legal, el ayudante fiscal explicó que la Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 64, establece que "los peatones gozan del beneficio de la duda y de todas las presunciones a su favor, salvo culpa grave". Según Pugliese, una falta grave sería, por ejemplo, cruzar por una autopista o una ruta en un lugar no habilitado, situación que no se verificó en este caso.

La pena de cumplimiento condicional implica que Alcayaga no ingresará a prisión, siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia durante el período establecido.