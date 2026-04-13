UPCN campeón: ganó la final en su casa y llegó a los 10 títulos

UPCN Vóley volvió a escribir una página dorada en su historia. En una noche cargada de emoción y ante un estadio colmado, el conjunto sanjuanino derrotó con autoridad a Ciudad Vóley por 3-0 y se consagró campeón de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, cerrando la serie final por 3-1.
El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró solidez, carácter y jerarquía en los momentos clave. Con parciales de 25-19, 31-29 y 25-21, UPCN dominó el encuentro y desató el festejo de unas 4.000 personas que colmaron el estadio.
El primer set marcó el rumbo. Tras un arranque parejo, el equipo local logró despegarse con un juego firme en bloqueo y ataque, con protagonismo de figuras como Meier y Hoffmann, para cerrarlo 25-19.
El segundo parcial fue el más intenso de la noche. Ciudad llegó a estar arriba 24-21 y parecía encaminar el empate, pero UPCN reaccionó con personalidad. Con Toro como pieza clave en los puntos decisivos, el equipo dio vuelta el marcador y se lo llevó 31-29 en un cierre electrizante que prácticamente definió la historia.
En el tercer set, Ciudad volvió a presionar y comenzó arriba, pero UPCN no perdió el control. A partir de la igualdad en 18, el conjunto sanjuanino mostró su mejor versión: contundente en ataque, sólido en bloqueo y efectivo desde el saque. Así, cerró 25-21 y selló la victoria.
Con este triunfo, UPCN alcanzó su décimo título en la Liga Argentina y se consolida como el club más ganador en la historia del vóley nacional. Una hegemonía construida con años de protagonismo, finales y títulos, que vuelve a reafirmarse con una consagración en casa.
El festejo fue total. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron una nueva estrella que no solo amplía el palmarés, sino que reafirma a UPCN como referencia indiscutida del vóley argentino.
Síntesis
UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). DT: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Federico Franetovich, Gerónimo Elgueta.
Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Lisandro Zanotti, José Cejas.