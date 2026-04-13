UPCN campeón: ganó la final en su casa y llegó a los 10 títulos

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El segundo parcial fue el más intenso de la noche. Ciudad llegó a estar arriba 24-21 y parecía encaminar el empate, pero UPCN reaccionó con personalidad. Con Toro como pieza clave en los puntos decisivos, el equipo dio vuelta el marcador y se lo llevó 31-29 en un cierre electrizante que prácticamente definió la historia.

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En el tercer set, Ciudad volvió a presionar y comenzó arriba, pero UPCN no perdió el control. A partir de la igualdad en 18, el conjunto sanjuanino mostró su mejor versión: contundente en ataque, sólido en bloqueo y efectivo desde el saque. Así, cerró 25-21 y selló la victoria.

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Con este triunfo, UPCN alcanzó su décimo título en la Liga Argentina y se consolida como el club más ganador en la historia del vóley nacional. Una hegemonía construida con años de protagonismo, finales y títulos, que vuelve a reafirmarse con una consagración en casa.

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El festejo fue total. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron una nueva estrella que no solo amplía el palmarés, sino que reafirma a UPCN como referencia indiscutida del vóley argentino.

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Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). DT: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Federico Franetovich, Gerónimo Elgueta.

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Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Lisandro Zanotti, José Cejas.

Parciales: 25-19, 31-29 y 25-21.

Estadio: UPCN.