La Municipalidad de Rivadavia dio un paso decisivo hacia la modernización con el estreno de "Rivadavia Conecta", una herramienta tecnológica pensada para simplificarle la vida a los emprendedores y dueños de negocios del departamento. A través de la web rivadaviaconecta.com, el sector productivo podrá gestionar trámites que antes requerían presencialidad y largas esperas.
Rivadavia lanzó una plataforma para habilitar comercios con un solo click
El municipio presentó "Rivadavia Conecta", un portal digital que permite obtener la habilitación comercial express sin pisar el edificio municipal.