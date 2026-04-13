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Rivadavia lanzó una plataforma para habilitar comercios con un solo click

El municipio presentó "Rivadavia Conecta", un portal digital que permite obtener la habilitación comercial express sin pisar el edificio municipal.

La Municipalidad de Rivadavia dio un paso decisivo hacia la modernización con el estreno de "Rivadavia Conecta", una herramienta tecnológica pensada para simplificarle la vida a los emprendedores y dueños de negocios del departamento. A través de la web rivadaviaconecta.com, el sector productivo podrá gestionar trámites que antes requerían presencialidad y largas esperas.

El eje central de esta plataforma es la Habilitación Comercial Express, un procedimiento totalmente digital que permite registrar nuevos locales de forma inmediata. Con esta medida, el municipio busca desburocratizar el Estado y posicionarse como una "ciudad inteligente".

La plataforma fue diseñada con una interfaz intuitiva para que cualquier vecino pueda utilizarla desde su celular o computadora, destacando tres beneficios clave:

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  • Gestión Inmediata: Se eliminan los traslados al edificio municipal para la obtención de permisos.

  • Disponibilidad Total: El sistema funciona las 24 horas, los 7 días de la semana.

  • Sustentabilidad: Bajo la premisa de "Papel Cero", toda la documentación se carga y procesa de manera digital.

Desde la gestión municipal recalcaron que el objetivo es que el comerciante "dedique su energía a crecer y generar empleo, no a llenar formularios en una oficina". Al reducir los tiempos de espera, se espera que nuevos negocios puedan abrir sus puertas formalmente en tiempo récord, incentivando la inversión privada en el departamento.

Con esta innovación, Rivadavia se pone a la vanguardia en eficiencia tecnológica, facilitando la transparencia y la rapidez en la relación entre el Estado y el vecino. Los interesados ya pueden dar de alta sus comercios ingresando directamente a la web oficial del programa.

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