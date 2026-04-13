Rivadavia lanzó una plataforma para habilitar comercios con un solo click

El eje central de esta plataforma es la Habilitación Comercial Express, un procedimiento totalmente digital que permite registrar nuevos locales de forma inmediata. Con esta medida, el municipio busca desburocratizar el Estado y posicionarse como una "ciudad inteligente".

La plataforma fue diseñada con una interfaz intuitiva para que cualquier vecino pueda utilizarla desde su celular o computadora, destacando tres beneficios clave: