Un hecho aberrante y con una cadena de negligencias policiales sacude al departamento Sarmiento. Una joven de 22 años, que se encontraba internada en el Hospital Ventura Lloveras, denunció haber sido abusada sexualmente con acceso carnal por otro paciente que permanecía en el sector de internación en calidad de detenido, pero que en ese momento no contaba con la custodia correspondiente.
Escándalo en Sarmiento: un preso por lesiones violó a una paciente
Ocurrió en el Hospital Ventura Lloveras. El agresor, identificado como César Emiliano González, estaba detenido por lesiones pero no tenía guardia policial.