"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > preso

Escándalo en Sarmiento: un preso por lesiones violó a una paciente

Ocurrió en el Hospital Ventura Lloveras. El agresor, identificado como César Emiliano González, estaba detenido por lesiones pero no tenía guardia policial.

Un hecho aberrante y con una cadena de negligencias policiales sacude al departamento Sarmiento. Una joven de 22 años, que se encontraba internada en el Hospital Ventura Lloveras, denunció haber sido abusada sexualmente con acceso carnal por otro paciente que permanecía en el sector de internación en calidad de detenido, pero que en ese momento no contaba con la custodia correspondiente.

El episodio ocurrió el pasado viernes alrededor de las 21:50 horas. Según consta en los registros oficiales, el agresor fue identificado como César Emiliano González, un hombre que se encontraba a disposición de la Justicia por una causa de lesiones. A pesar de su condición de detenido, González circulaba por el sector de internación sin ningún tipo de vigilancia policial.

La gravedad del caso se acentúa al conocerse que la víctima también debía contar con protección policial dentro del nosocomio. Sin embargo, la custodia de la mujer recién se hizo presente en el hospital a las 23:00 horas, dos horas después de que se produjera el ataque.

Te puede interesar...

Intervención de CAVIG

De inmediato se dio intervención a la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género), que activó el protocolo de asistencia a la víctima y la recolección de pruebas biológicas en el lugar.

La justicia ahora no solo investiga el abuso sexual con acceso carnal cometido por González, sino que también se pondrá la lupa sobre la responsabilidad administrativa y penal de los efectivos y las dependencias encargadas de las custodias, tanto del agresor como de la víctima.

Temas

Te puede interesar