Escándalo en Sarmiento: un preso por lesiones violó a una paciente

El episodio ocurrió el pasado viernes alrededor de las 21:50 horas. Según consta en los registros oficiales, el agresor fue identificado como César Emiliano González, un hombre que se encontraba a disposición de la Justicia por una causa de lesiones. A pesar de su condición de detenido, González circulaba por el sector de internación sin ningún tipo de vigilancia policial.

La gravedad del caso se acentúa al conocerse que la víctima también debía contar con protección policial dentro del nosocomio. Sin embargo, la custodia de la mujer recién se hizo presente en el hospital a las 23:00 horas, dos horas después de que se produjera el ataque.