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Muerte en el dique de Ullum: investigan la caída de una mujer desde el paredón

Una mujer perdió la vida este lunes por la tarde tras caer desde el paredón del dique de Ullum. Personal de la Comisaría 30ª intervino en el lugar y las circunstancias del hecho están siendo investigadas.

Un trágico episodio se registró en la tarde de este lunes en el dique de Ullum, donde una mujer perdió la vida tras caer desde el paredón del embalse. El hecho generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar, un punto frecuentado tanto por turistas como por vecinos de la zona.

Personal de la Comisaría 30ª intervino de manera inmediata, delimitó el sector y llevó adelante las tareas de resguardo del área para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes, en el marco del protocolo habitual ante este tipo de situaciones.

Por el momento, las circunstancias del hecho no están del todo claras y continúan bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta tanto avancen los trabajos periciales.

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Hasta el cierre de esta nota, no trascendió la identidad de la víctima ni se brindaron precisiones oficiales adicionales.

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