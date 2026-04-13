Un trágico episodio se registró en la tarde de este lunes en el dique de Ullum, donde una mujer perdió la vida tras caer desde el paredón del embalse. El hecho generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar, un punto frecuentado tanto por turistas como por vecinos de la zona.
Muerte en el dique de Ullum: investigan la caída de una mujer desde el paredón
Una mujer perdió la vida este lunes por la tarde tras caer desde el paredón del dique de Ullum. Personal de la Comisaría 30ª intervino en el lugar y las circunstancias del hecho están siendo investigadas.