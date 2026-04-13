Muerte en el dique de Ullum: investigan la caída de una mujer desde el paredón

Personal de la Comisaría 30ª intervino de manera inmediata, delimitó el sector y llevó adelante las tareas de resguardo del área para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes, en el marco del protocolo habitual ante este tipo de situaciones.

Por el momento, las circunstancias del hecho no están del todo claras y continúan bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta tanto avancen los trabajos periciales.