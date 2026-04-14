De local, San Martín no lo cerró y Atlanta se lo ganó en el final

Atlanta ajustó piezas, adelantó líneas y empezó a incomodar. Los cambios le dieron otra dinámica al equipo visitante, que dejó de esperar y pasó a disputar el partido en campo rival. San Martín, en cambio, perdió intensidad, retrocedió y dejó de ser el del primer tiempo.

El empate llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, otra vez de cabeza. Rodrigo Moreira capitalizó una pelota parada y encendió las alarmas en Concepción. A partir de ahí, el partido entró en una zona incómoda para el Verdinegro, que no logró reaccionar.

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Cuando el empate parecía sellado, Atlanta golpeó en el cierre. A los 48 minutos, Federico Álvarez encontró el espacio y definió para el 2-1 definitivo, enmudeciendo al estadio.

El golpe fue doble: por el resultado y por la forma. San Martín había hecho lo más difícil, pero no pudo sostenerlo. Las desatenciones defensivas y la falta de respuesta en el segundo tiempo terminaron inclinando la balanza.

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Con esta derrota, el equipo dirigido por Ariel Martos sigue complicado en la tabla, con apenas 7 puntos y sin poder encontrar regularidad. Del otro lado, Atlanta cortó su racha negativa y se llevó tres puntos clave como visitante.

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Ahora, el Verdinegro deberá cambiar rápido el chip. En la próxima fecha visitará a Midland, con la necesidad urgente de sumar y dejar atrás un presente que empieza a preocupar.