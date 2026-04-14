De local, San Martín no lo cerró y Atlanta se lo ganó en el final
El Verdinegro fue superior en el primer tiempo y se puso en ventaja, pero no lo sostuvo. Atlanta reaccionó en el complemento y lo dio vuelta sobre el final.
San Martín volvió a quedarse con las manos vacías en el Hilario Sánchez. Esta vez, en un partido que parecía tener controlado, el Verdinegro dejó escapar la ventaja y terminó perdiendo 2-1 ante Atlanta, que reaccionó en el segundo tiempo y lo definió sobre la hora.
El equipo sanjuanino había construido una primera mitad sólida, con orden, intensidad y mayor claridad que su rival. Desde el arranque impuso condiciones ante un Atlanta replegado, que apostaba a esperar y salir de contra.
La ventaja llegó a los 24 minutos, cuando Mauro Osores apareció por el segundo palo y metió un cabezazo que reflejaba lo que pasaba en la cancha. San Martín era más, manejaba los tiempos y justificaba el resultado con un juego más convincente. Sin embargo, todo cambió en el complemento.
Atlanta ajustó piezas, adelantó líneas y empezó a incomodar. Los cambios le dieron otra dinámica al equipo visitante, que dejó de esperar y pasó a disputar el partido en campo rival. San Martín, en cambio, perdió intensidad, retrocedió y dejó de ser el del primer tiempo.
El empate llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, otra vez de cabeza. Rodrigo Moreira capitalizó una pelota parada y encendió las alarmas en Concepción. A partir de ahí, el partido entró en una zona incómoda para el Verdinegro, que no logró reaccionar.
Cuando el empate parecía sellado, Atlanta golpeó en el cierre. A los 48 minutos, Federico Álvarez encontró el espacio y definió para el 2-1 definitivo, enmudeciendo al estadio.
El golpe fue doble: por el resultado y por la forma. San Martín había hecho lo más difícil, pero no pudo sostenerlo. Las desatenciones defensivas y la falta de respuesta en el segundo tiempo terminaron inclinando la balanza.
Embed - Punto Ascenso on Instagram: " YA SE JUEGA EN SAN JUAN Arrancó el partido entre San Martín y Atlanta. @katigasparovich"
View this post on Instagram
Con esta derrota, el equipo dirigido por Ariel Martos sigue complicado en la tabla, con apenas 7 puntos y sin poder encontrar regularidad. Del otro lado, Atlanta cortó su racha negativa y se llevó tres puntos clave como visitante.
Embed - Ascenso Mi Locura on Instagram: "Varios "HINCHAS" de San Martin de San Juan se TREPARON al ALAMBRADO para detener el partido El Santo estaba empatando 0-0 ante Atlanta y el partido tuvo que detenerse El Verdinegro no esta pasando su mejor momento y su hinchada decidió parar el partido por unos minutos, en forma de protesta Esta accion genero el enojo de algunos plateistas"
View this post on Instagram
Ahora, el Verdinegro deberá cambiar rápido el chip. En la próxima fecha visitará a Midland, con la necesidad urgente de sumar y dejar atrás un presente que empieza a preocupar.