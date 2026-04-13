Lo que comenzó como una sospecha por parte de un preceptor terminó por revelar la compleja realidad que atraviesan los estudiantes de la escuela George Washington. El hallazgo de una réplica de arma de fuego en manos de un alumno de primer año puso bajo la lupa no solo la seguridad escolar, sino el contexto social de la zona.
Pocito: tras el caso del alumno armado, descartaron que sea víctima de bullying
El director de la escuela George Washington de Pocito, Mariano Fernández, describió los desafíos que enfrentan ante casos de alcoholismo, abusos y delincuencia en la comunidad.