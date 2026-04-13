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Pocito: tras el caso del alumno armado, descartaron que sea víctima de bullying

El director de la escuela George Washington de Pocito, Mariano Fernández, describió los desafíos que enfrentan ante casos de alcoholismo, abusos y delincuencia en la comunidad.

Lo que comenzó como una sospecha por parte de un preceptor terminó por revelar la compleja realidad que atraviesan los estudiantes de la escuela George Washington. El hallazgo de una réplica de arma de fuego en manos de un alumno de primer año puso bajo la lupa no solo la seguridad escolar, sino el contexto social de la zona.

El director del establecimiento, Mariano Fernández, relató que el preceptor detectó una actitud sospechosa en el alumno. Al ser trasladado a la dirección, el joven se mostró muy nervioso y se negó inicialmente a mostrar lo que llevaba. Sin embargo, tras una charla, el estudiante sacó de manera voluntaria la réplica de airsoft y la dejó sobre el escritorio.

"El chico contó que el arma estaba en su casa y que dos alumnos lo habían molestado", explicó Fernández. El director subrayó que el adolescente ya venía siendo asistido por un gabinete escolar debido a cuestiones previas.

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A pesar de la versión inicial sobre un posible acoso escolar, la vicedirectora Ana Lorena fue enfática al respecto: "Es una comunidad donde hay situaciones muy complejas, pero esta no es una situación de bullying". Con esto, las autoridades buscaron poner el foco en la problemática de fondo y no en un conflicto puntual entre pares.

Para Fernández, el hecho es un síntoma de un entorno difícil. "La escuela es un entorno de mucha vulnerabilidad y hay muchos desafíos. Estamos enfocados en trabajar en esa problemática, donde hay hechos de alcoholismo, abusos, consumo y delincuencia", detalló el directivo, reconociendo que la institución convive diariamente con estos flagelos.

Intervención de Niñez

Tras el procedimiento policial que involucró al Comando Radioeléctrico Sur, la madre del menor (44) fue notificada de las actuaciones. Por su parte, la escuela confirmó que desde este jueves se dio intervención directa a la Dirección de Niñez y Adolescencia para abordar de forma integral la situación del alumno y su entorno familiar, buscando evitar que la vulnerabilidad social derive en nuevos incidentes de este tipo.

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