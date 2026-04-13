Pocito: tras el caso del alumno armado, descartaron que sea víctima de bullying

A pesar de la versión inicial sobre un posible acoso escolar, la vicedirectora Ana Lorena fue enfática al respecto: "Es una comunidad donde hay situaciones muy complejas, pero esta no es una situación de bullying". Con esto, las autoridades buscaron poner el foco en la problemática de fondo y no en un conflicto puntual entre pares.

Para Fernández, el hecho es un síntoma de un entorno difícil. "La escuela es un entorno de mucha vulnerabilidad y hay muchos desafíos. Estamos enfocados en trabajar en esa problemática, donde hay hechos de alcoholismo, abusos, consumo y delincuencia", detalló el directivo, reconociendo que la institución convive diariamente con estos flagelos.

Intervención de Niñez

Tras el procedimiento policial que involucró al Comando Radioeléctrico Sur, la madre del menor (44) fue notificada de las actuaciones. Por su parte, la escuela confirmó que desde este jueves se dio intervención directa a la Dirección de Niñez y Adolescencia para abordar de forma integral la situación del alumno y su entorno familiar, buscando evitar que la vulnerabilidad social derive en nuevos incidentes de este tipo.